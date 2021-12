Jó estét, jó szerencsét! – köszöntötte a helyi műsorközlő a megjelenteket az MVM-OSE Lions-Alba Fehérvár kosaras bajnokit megelőzően. Első idegenbeli meccsét vívta a Fehérvár a német tréner, Matthias Zollner irányításával, a szakvezető egy hete győzelemmel mutatkozott be a kispadon, csapata a ZTE-t, verte 103-93-ra, az oroszlányiak a pécsieket verték legutóbb. Lenzelle Smith duplájára Minchev felelt, aztán Fakuade is betalált. Minden akció kosárral zárult, lévén Milisavljevic is beköszönt. A fehérváriak rendre kétpontos előnyhöz jutottak, a hazaiak gyorsan egalizáltak, sőt, a vezetést is átvették Mario Ihring révén (8-6), erre Smith válaszolt gyorsan. Nem tudott ellépni egyik fél sem, aztán Elijah Burns elkapta a fonalat, valamint Milisavjlevic sem tétlenkedett, Matthias Zollner időt kért, 18-15. Stark hozta közelebb az Albát, Fakuade és Smith kosarával pedig már három ponttal vezettek a vendégek. Laksa is megszerezte első pontjait, Lukács jól védekezett, őrizte szűk előnyét a Fehérvár, mindkét oldalon akadtak hibák, tíz perc után 22-23 állt a táblán.

Omenaka második büntetőjét bedobta, aztán nagyot küzdött a palánk alatt a két éve még a Gáz utcában pattogtató Molnár Mártonnal. Pongó jól szállt be a padról, remekül védekezett, labdát csent és gólpasszt adott, az OSE mestere, Sebastjan Krasovec isőt kért, 27-30-nál. Minchev kintről egalizált, aztán dobást rontott távolról, Vojvoda nem hibázott ziccerben, Krasovec ismét maghoz rendelte játékosait, 30-34. Burns ügyeskedett, Laksa kapott sapkát Minchevtől, utóbbi a következő akciónál látványos hármassal jelentkezett, egy ponttal vezettek a hazaiak. Felváltva estek a kosarak, Parrish zsákolása után Zollner időt kért, a félidő zárása előtt két perccel. Szabó kosarat szerzett, majd begyűjtötte harmadik személyi hibáját, Lenzelle Smith betalált távolról, húsz perc után 39-40-re álltak az együttesek.

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Ruják révén már a házigazdáknál volt az előny, Vojvoda pontjaival fordult a kocka. Smith büntetői nyomán már 41-45-re alakult az eredmény, gyakran cserélt Sebastjan Krasovec, tanítványai kicsit közelebb jöttek, aztán ismét a fehérváriak pillanatai következtek. Parrish látványosan zsákolt, Vojvoda büntetőit bedobta, Milisavljevic triplájával egyenlített a Lions, Zollner időt kért, 50-50. Smith sarokból elengedett dobásai nem értek célt, Szabó nem hibázott ziccerben. Komoly harc dúlt a parketten, Laksa elzárását szabálytalannak ítélték a sípmesterek, Ihring és Milisavljevic megmozdulásaival már az Oroszlány volt előnyben, Zollner újra időt kért, 56-52-nél. Tovább nőtt a hazai előny, nem találta a ritmust az Alba, aztán Stark pontjaival araszoltak előre, három negyed után 62-60-ra vezettek a vendéglátók. Vojvoda egyenlített, Milisavljevic betalált kintről, Fakuade révén ismét a fehérváriak voltak előnyben, később Stark ügyeskedett, időt kért az OSE, 67-70. Parrish mindkét büntetőjét elszúrta, Vojvoda elképesztő hármast hintett, Milisavljevic is betalált a sarokból, Vojvoda erre is azonnal reflektált, a vége előtt három perccel, 72-80. Vojvoda remekelt, Fakuade sem tétlenkedett, a hazaiak időt kértek. Őrizte közel tíz pontos előnyét az Alba, az Oroszlány közelített, végül megérdemelten nyert a fontos pillanatokban jobb döntéseket hozó Fehérvár, 79-86.

MVM-OSE Lions-Alba Fehérvár 79-86 (22-23, 17-17, 17-26)

NB I-es bajnokság, 12. forduló, Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, vezette: Praksch P., Farkas G., Makrai M. (Bogárdi J.)

Oroszlány: Ihring 10, Carev 3/3, Milisavljevic 16/12, Minchev 12/6, Burns 19/3, csere: Ruják 6, Tóth -, Parrish 9/3, Garamvölgyi -, Molnár 4. Vezetőedző. Sebastjan Krasovec

Alba Fehérvár: Vojvoda 20/6, Takács Milán 2, Smith 16, Laksa 4, Fakuade 16/6, csere: Stark 15/3, Lukács 2, Pongó 4, Szabó 4, Omenaka 3, Balsay -, Takács Martin -. Vezetőedző: Matthias Zollner