THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

1. Csór Truck-Trailer (13 10 2 1 42-19 32)

A nagy múltú, 66 éve alapított, majd 1960-ban már Csóri Újbarázda TSZ SE néven a járási bajnokságban is elinduló csapat utódai még az előző évtizedben, a 2003/2004-es szezonban meggyőző teljesítménnyel hódították el a másodosztály Útéppark csoportjában a bajnoki címet, amely természetesen feljutást eredményezett. A következő évben érték el a csóri labdarúgás legnagyszerűbb eredményét, bronzérmesek lettek egy nagyon jó összetételű együttessel. Ennek többek között tagja volt – a teljesség igénye nélkül – Doma Zoltán, Kellner Zsolt, Salacz Zoltán, Vajda Gusztáv, Somogyi Szabolcs, Sipos Jenő, Bobory Balázs, Fogarasi Gergely. Aztán a megyei I.-ben összesen négy szezont töltöttek, mivel az utolsóban az őszi szezon végén visszaléptek.

Most azonban ismét lehetőség nyílik a csóri labdarúgók előtt, hogy feljebb lépjenek. Már tavaly is volt néhány figyelemre méltó eredményük, ám idén már állandósítani tudták formájukat, és ennek is köszönhető az első hely. Egyetlen vereségüket a régi rivális Bakonycsernye ellen szenvedték el idegenben, a bajnoki címvédő Herceghalommal és a Szárral pedig ikszeltek.

2. Herceghalom (13 9 3 1 47-18 30)

A Herceghalmi SE csapata korábban a Pest megyei bajnokságokban szerepelt, egészen 2004-ig. Ezt követően hosszú ideig nem indultak egy pontvadászatban sem, majd 2017-ben csatlakoztak a Fejér Megyei III. osztályban az Aqvital csoport mezőnyéhez, ahol elsőre az élen zártak. A második vonalba gyorsan beilleszkedtek, és a harmadik szezonjukban – meglepetésre bezsebelték a bajnoki címet. Idén nehezen indult be a szekerük, leginkább a hazai pályán a Bakonycsernye elleni 2-5 okozott számukra keserű pillanatokat. Ezután már nem nagyon engedtek ki a kezükből meccseket, bár a Fehérvárcsurgóval az utolsó pillanatban játszottak döntetlent, és Pázmándon is sokáig a házigazdáknak állt a jelző, de végül 1-1 lett a vége. Feljebb, úgy tűnik, nem akarnak kerülni, ám itt kiválóan megállják a helyüket.

3. Vál (13 9 1 3 34-17 28)

A Vál KSE 2010-ig liftezett a második és a harmadik osztályok között, ám ezt követően stabilan tagja lett a megye kettőnek. 2018-ban érte el a legjobb eredményét, amikor ezüstérmes lett Sinkó Csaba vezetőedző csapata. Ez a tendencia annyiban változott a további három évben, hogy a gárda kétszer egymás után a 7. helyet foglalta el. Arról azonban szó sincs, hogy kiugró lenne az őszi bronzérem, mivel a riválisok közül a két előtte végzett csapattól, valamint a Szártól kaptak ki, és Sinkó Donát 12 góljával a csoport gólkirályi címére esélyes.

DÉLI CSOPORT

1. Vajta (13 13 0 0 71-5 39 )

Az utóbbi négy idényben háromszor lett aranyérmes csoportjában a vajtai legénység, és most is toronymagasan utasította maga mögé a mezőnyt. Önmagáért beszél, hogy ők lőtték a legtöbb gólt, és ahogy legutóbb a megye labdarúgásába visszatérő Miskovicz Bálint vezetőedző is mondta – az összes kapott gólra emlékszik. Nem véletlenül, hiszen mindössze ötször rezdült a hálójuk a tizenhárom játéknap alatt, és egyedül a Szabadbattyán tudott ellenük egynél több találatot szerezni. A játékoskeret összetétele és tudása alapján már régen a megyei I. osztályban kellene vitézkedniük, ám a helyi körülmények ezt nem engedték meg eddig. A közel ezerfős település nem tud megfelelő számú és a követelményeknek elfogadott utánpótláscsapatot kiállítani, bár ez évben a megyei I. osztályú U19-es bajnokságban már találkozhatunk velük. Nagy kérdés, hogy a kitűnő közösséget alkotó játékosok türelme meddig tart, ami érthető, mert előbb-utóbb szeretnék magukat magasabb szinten is kipróbálni. Az sem váratlan, hogy az éleslövészek listájának első négy helyén találunk vajtai labdarúgót. Boros Benjamin 13 góllal a második, Majláth Henrik 12 találattal a harmadik, míg Horváth Ádám és Rezicska Richárd is ott van az élbolyban.

2. Mezőfalva (13 8 1 4 47-20 25)

Az egykor szebb napokat látott piros-fehérek 2018-ban hiába végeztek a megyei I. osztályban a középmezőnyben, különböző okok miatt mégis a megye háromban folytatták. A Covid árnyékában meg is nyerték a fél­idényes bajnokságot, és a 2020/21-es évet már a másod­osztályban folytatták, ahol az 5. helyet csípték el. Ebben az őszi idényben a hajrában lettek dobogósok, a záró forduló után pedig már ezüstérmes pozícióba léptek, bár nem kezdődött jól számukra az év, hiszen két vereséggel nyitottak.

Arra nem sok esélyt látunk, hogy a Vajtát megszorítsák, ám ettől függetlenül ezt a helyet megtarthatják a tavasz végén is. Nem lehet elvitatni tőlük, hogy a csoport legeredményesebb játékosa tőlük kerül ki, Mekota Bernát úgy lett első, hogy több játéknapon nem rúgott gólt, de így is 21-szer vette be a soros ellenfelek kapuját.

3. Előszállás (13 7 2 4 48-31 23)

Az utóbbi majd hetven évben nem tudtak eljutni a megyei I. osztályig az előszállási labdarúgók, több éven keresztül szerepelnek ugyan a második vonalban, de a megyei III. osztály is többször jutott számukra osztályrészül. Tavaly a 6. helyet érték el, de végezhettek volna előrébb is. Idén több szoros mérkőzést játszottak ellenlábasaikkal, de a Vajta átlépett rajtuk (1-8), és a Mezőfalva ellen idegenben elvéreztek (1-3), valamint a Nagykarácsonytól is kikaptak (3-4). Az egyik legnagyobb különbségű siker a 2. fordulóban a nevükhöz fűződik, a Szabadegyházát 15-1-re győzték le hazai környezetben. (Zárójelben a csapatok mérkőzéseinek, győzelmeinek, döntetlenjeinek, vereségeinek száma, a gólkülönbség, valamint a pontok száma.)