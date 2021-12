DAB – MAC Újbuda HKB 4-3 (1-1, 2-2, 0-0, 1-0)

Ajka, 250 néző. V.: Nagy A., Németh M., Molnár M., Kis-Király.

DAB: Kovács D. – Bubnov 1, Pozsár (2), Kabatayev, Török 1 (1), Szappanos – Benke, Bobcek, Németh P., Rybchyk, Szűcs 2 – Erdély, Szécsi, Horváth Á. (1), Lőczi 1, Németh Á. (1) – Tamás, Druja, Gebei, Marosi, Pinczés. Vezetőedző: Leo Gudas.

MAC: Farkas R. – Macaulay (1), Tóth G. (1), Schlekmann 2, Gooch (2), Izacky 1 (1) – Garát, Ádám, Dansereau, Ritter – Pozsgai (1), Csollák, Stevens, Molnár, Djumic – Dóczi, Tóth R., Kreisz, Pápa. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 11, ill. 11 perc.

Kapura lövések: 30-48.

Két nagy „falat” várt az újvárosiakra a hétvégén. A sportágat Ajkán népszerűsítő vendégjáték alkalmával a negyedik helyen álló MAC ellen rendesen nekidurálták magukat a piros-fehérek, egy perc elteltével vezetéshez jutottak, amikor Szűcs István verte be éles szögből a pakkot a ketrecbe. Nem sokkal később jött az egyenlítés, ám a DAB a középső harmadban még kétszer vezetéshez jutott, igaz először négy, majd csak egy percet játszott több szerzett gól birtokában. A harmadik játékrész teljes gólcsendet hozott, a hosszabbításban pedig Szűcs keretezte be győztes góljával a mérkőzést! Dicséretes teljesítményt nyújtott a kapuban Kovács Dávid is. „Hazai” csapatként közel négy év után csípte meg a DAB a MAC-ot.

DAB – Sport Club Csíkszereda 1-5 (0-3, 0-1, 1-1)

Dunaújváros, 200 néző. V.: Kincses, Timár, Hernádi, Szabó.

DAB: Kovács D. – Bubnov, Pozsár (1), Kabatayev, Szappanos 1, Török (1) – Benke, Bobcek, Németh P., Rybchyk, Szűcs – Erdély, Szécsi, Horváth Á., Lőczi, Németh Á. – Druja, Tamás, Gebei, Marosi, Pinczés. Vezetőedző: Leo Gudas.

Csíkszereda: Samankou – Gecse, Láday, Rokaly N., Rokaly Sz. 1, Reisz – Kulyash (3), Papp Sz., Fodor 1 (2), Stach (2), Skachkov 3 – Kubat, Salló, Becze, Casaneanu, Péter, Farkas T., Sofron. Vezetőedző: Enrico Rossi.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 14-45.

Leo Gudas nem győzte dicsérni csapata védekezését az ajkai meccset követően, viszont vasárnap este Újvárosban gyenge lábakon álltak hátul. Öt perc alatt kettővel, az első szünet előtt hárommal ment a Csíkszereda. A középső harmadban is nyomtak a listavezető vendégek, de hazai ziccerek is akadtak, Jevgenyij Skachkov triplázott. A záró játékrész végre DAB-becsületgólt is hozott és egy vendég találatot. A Mikulás nem hozott egy pontot sem.