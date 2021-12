Első lépcsőben fél évet töltött a Vidiben, 1995 tavaszán döntő érdemeket szerzett a csapat NB I-es tagságának megőrzésében, több meccset is eldöntött a góljaival. Az Üllői úton 3-2-re nyertek a fehérváriak, a csatár két nagyszerű fejesgóllal jelentkezett, a piros-kékek végül osztályozón őrizték meg élvonalbeli tagságukat. Kuntic a nyáron elfogadta a bajnok, a Bajnokok Ligája csoportkörébe készülő Ferencváros ajánlatát, fél év után távozott a Sóstói Stadionból. Az Anderlecht elleni, brüsszeli összecsapást nagyszerű góllal döntötte el, a visszavágón gólpasszt adott Kopunovicnak, komoly szerepe volt a zöld-fehérek BL-szereplésének kiharcolásában. Az Üllői útról Ciprusra igazolt, az AEK Larnacához, 1997 nyarán a Vasas szerződtette, egy évvel később pedig visszatért a Videotonhoz. Fél évet maradt, profi pályafutása véget ért, bár pár hónapot még játszott a BKV Előrénél, valamint anyaegyesületében, a szerb élvonalban maradásért küzdő Szabadka gárdájában.

Edzősködni kezdett, a DVTK-ban mutatkozott be az első osztályban, később dirigálta az NB II-es Pápa, az akkoriban szintén második ligás FTC együttesét, pár napig volt a szerb Hajduk Kula trénere – gyorsan összekülönbözött a tulajjal -, szakmai igazgatóként tevékenykedett Szabadkán. Boszniában jól szerepelt a Zvijezda Gradacac együttesével az élvonalban, aztán Szigetszentmiklóson vállalt edzői munkát az NB II-ben. Volt az NB II-es Ajka, a SZEOL, legutóbb az Ózd és az NB III-as Kecskemét szakvezetője, utóbbi csapattól két éve távozott. Hazatért Szabadkára, 2020 nyarán megcsörrent a telefonja.

– Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója hívott, kérdezte, mivel foglalkozom, illetve mikor járok Budapesten, ugyanis lenne egy ajánlata. Mondtam, Szabadkán élek, de szívesen autóba ülök, pár nap múlva találkoztunk, gyorsan megegyeztünk. Játékosmegfigyelői munkát ajánlott, amit örömmel el is fogadtam, az első megbízatásom fél évre szólt, tavaly télen tárgyaltunk ismét, hosszabbítottunk. Szeretem ezt a munkát, korábban edzősködtem, illetve szakmai igazgatóként dolgoztam, ez teljesen más munka. Nincs akkora nyomás rajtam, eredménykényszer, de felelősség természetesen itt is van. Ha rossz labdarúgót javasolok, balul üt ki az átigazolás, számon kérnek. Másfél év alatt 1600 játékosról gyűjtöttem információkat, nagyon sok meccset megnéztem a neten, illetve élőben. Figyelem a szerb, a horvát, a szlovén, az albán, a bosnyák és az északmacedón bajnokságot, a montenegróit nem igazán. Az nem túl nagy piac, kevés futballistával, nem túl jó körülményekkel, az ott szereplők nem jelentenének erősítést a Ferencvárosnak. A szerbeknél, a horvátoknál és különösen az albánoknál nagyon sok jó futballista szerepel. Az FTC egyik legjobbja, a válogatott csatár Myrto Uzuni ugyan a horvát Lokomotiva Zagrebtől jött, de előtte három albán klubbal is szerepelt, utoljára a Laci együttesében.

A megfigyelő sokat utazik, akadt olyan hosszú hétvégéje, amikor tíz meccset látott.

– Próbálom úgy szervezni, hogy péntektől hétfőig, vagy keddig minden napra jusson meccs, nem árt, ha naponta kettő. Ezek a jó időszakok, sok tapasztalatot lehet gyűjteni. Előfordul, hogy Hajnal Tamás kér információt egy-egy futballistáról, máskor én javasolok. Ilyenkor több megfigyelő szemügyre veszi a játékost, mások is megnézik, aztán ha a képességei megfelelőek, a klub megkezdi a tárgyalásokat. Legutóbb ausztrál és norvég bajnokit elemeztem. Úgy gondolom, fontos az a munka, amit végzek, ugyanis egy komoly csapat építéséhez először is jó játékosok kellenek, az átigazolás előtt körül kell járni a labdarúgót. Nem csak az dönt, hogy futballistaként milyen, fontosak az emberi tényezők. A családi viszonyok, az emberi kapcsolatok, ezek mind lényegesek. Magyarországon a Fradi ebben a tekintetben is a többiek előtt jár. A Vidi nemrég kinevezett sportigazgatója, Sallói István mondta, a zöld-fehérek szakmai tekintetben két-három évvel a Fehérvár FC és a többiek előtt járnak, ami igaz is. Hajnal a közvetlen főnököm, nagyon profi, látszik, hogy gyerekkora óta Németországban futballozott, nagy klubokban, németként gondolkodik, ő nem a magyar futballvalóság terméke. Mi nem ismertük egymást személyesen, nem voltunk barátok, ami nem is volt baj, amikor elkezdtük a közös munkát. Természetesen ismertem a karrierjét, mint ahogy ő is biztosan tisztában volt az enyémmel.

Kuntic a legnagyobb jugoszláv tehetségnek számított tizenévesen, a Spartak Subotica, majd a Vojvodina szerződtette, egy súlyos térdsérülés majdnem kettétörte a karrierjét. Futballozott Dél-Koreában, majd következtek a magyarországi évek.

– Nagyon szerettem a Vidiben focizni, ha nem hív a Fradi, biztosan maradtam volna Fehérváron. Nagyon jó csapat jött össze, azonban vonzott a BL-ben szereplés lehetősége. Három évvel később visszatértem, de csak fél évre, már nagyon fájt a térdem, nem tudtam azon a szinten teljesíteni, ahogy szerettem volna. Az edzői karrierem jól indult, Sallói István bizalmat szavazott nekem Diósgyőrben, ő volt a sportigazgató. Jól szerepeltünk, azonban mivel nem volt licencem, hoztam magam mellé egy hazai edzőt, aki elkezdett ellenem dolgozni, távoztam. Később alacsonyabb osztályban dolgoztam, lehet, a stílusommal nem illeszkedem bele a magyar futballközegbe. Pro licenccel rendelkezem, amit a minap újítottam meg a papírokat Belgrádban. Nem kizárt, hogy még edzősködöm, ha ajánlatot kapok, ne azért mondjak nemet, mert nincsenek birtokomban a megfelelő igazolványok. Most jól érzem magam ebben a szerepkörben, ehhez a munkához nem kell edzői licenc, de igyekszem mindig képezni magam. Természetesen a Fradinak és a Vidinek drukkolok, annak különösen örülök, hogy Sallói István lett Fejérben az igazgató, biztosra veszem, hogy a klub vele elindul felfelé. Már van elég pénz a magyar fociban, a Fradinak kell a rivalizálás, ha a Fehérvár, aztán a Puskás és az Újpest erős, az segíti a magyar csapatokat, ha komoly meccsek nyomán lépnek ki a nemzetközi porondra. Ez az érdeke a magyar labdarúgásnak, a klubok mellett a válogatott is sokat profitálhat.