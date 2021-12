Négy fehérvári kosárlabdázó kezdte meg a felkészülést egy hónappal ezelőtt Kecskeméten, a válogatott megszokott edzőtáborában: Vojvoda Dávid, Szabó Zsolt, Pongó Marcell és Lukács Norbert. Előbbi kettő elutazott az első, Matosinhosban 81-75-re megnyert vb-selejtezőre, utóbbi kettő nem. Három nappal később Kaposváron játszott a nemzeti együttes az olimpiai ezüstérmes franciákkal – 78-54-re kikaptunk –, Pongó és Lukács nem volt a keretben, Szabó és Vojvoda igen. Mindössze Vojvoda kapott bizalmat a két összecsapáson.

– Bokasérülés miatt nem tudtam teljes értékű munkát végezni a selejtezőket megelőzően, a Körmend elleni, fehérvári bajnokin sérültem meg. Ezzel együtt is jó volt ott lenni a társakkal, igyekeztem hozzátenni a csapat játékához. Az már korábban kiderült, kivel szerepelünk egy csoportban Kölnben, a meccsek sorrendjét most véglegesítették. Hatalmas élmény lesz ismét Eb-n pályára lépni, nehéz összecsapások várnak ránk – közölte Vojvoda, az Alba csapatkapitánya.

Klubtársa, Szabó Zsolt éveken át nem szerepelt a keretben, tavaly februárban, a friss Európa-bajnok szlovének elleni, 77-75-re megnyert szombathelyi meccsen tért vissza, két pontot szerzett. – A folytatásban, az ukrajnai buborékban sikerrel megvívott Eb-selejtezőn is bizalmat kaptam, azóta hol többet, hol kevesebbet játszom a meccseken, minden játékpercnek örülök címeres mezben. Jó lett volna pályára lépni a legutóbbi két selejtezőn is, remélem, legközelebb összejön – tette hozzá Szabó Zsolt. A 24 éves irányító, Pongó Marcell és a 20 esztendős bedobó, Lukács Norbert is reménykedik a kerettagságban, mindketten elmondták, nagy álmuk teljesülne, ha szóhoz jutnának a kontinensviadalon.

Nemzeti együttesünk szeptember első napján vívja első mérkőzését a bosnyákokkal, szeptember 3-án találkozik a címvédő szlovénokkal, másnap az olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes fran­ciákkal. Szeptember 6-án Litvániával küzdenek, az első kört 7-én zárják a németek ellen. A csoportokból az első négy jut tovább. A helyzet nem könnyű, Szlovénia a címvédő, a franciák 2013-ban, a litvánok 1937-ben, 1939-ben és 2003-ban, a németek 1993-ban voltak a kontinens legjobbjai, igaz, Magyarország is nyert Eb-t, 1955-ben a Népstadionban. A bosnyákok eddigi legjobb szereplése egy nyolcadik hely 1993-ból.

A pandémia miatt az idei őszről elhalasztott torna négy házigazdája Németország, Csehország, Olaszország és Grúzia, 2022. szeptember 1. és 18. között. A csoportmeccseknek Köln, Prága, Milánó és Tbiliszi, a végjátéknak Berlin ad otthont. A magyar csapat több mint fél évszázada szerepelt kétszer egymás után Európa-bajnokságon, 1967-ben és 1969-ben. A válogatott 1999-ben ott volt a kontinensviadalon Franciaországban, a spanyoloktól 84-75-re, az oroszoktól 73-72-re, a szlovénoktól 72-66-ra kaptak ki, a csoport negyedik helyén vártak. Legközelebb közel két évtized múltán, 2017 őszén pattogtattunk az Eb-n, a fiúk a kolozsvári csoportkörben 67-58-ra kikaptak a horvátoktól, 72-48-ra Montenegrótól, 87-64-re a spanyoloktól, a cseheket 85-73-ra, a románokat 80-71-re verték, a csoport negyedik helyén továbbléptek, Isztambulban folytatták a küzdelmeket. Vojvodáék a nyolcaddöntőben 86-78-ra kikaptak az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Szerbiától, a 16. helyen zárták a tornát.

A mieink menetrendje Kölnben, a B csoportban: Szeptember 1. 14.30: Magyar­ország–Bosznia-Hercegovi­na. Szeptember 3. 20.30: Magyarország–Szlovénia. Szep­tember 4. 20.30: Magyarország–Franciaország. Szeptember 6. 17.15: Magyarország–Litvánia. Szeptember 7. 20.30: Magyarország–Németország.