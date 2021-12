Az előző idényben még albérletben játszottak a budaörsiek stadionjuk rekonstrukciója miatt, és a tatabányai Grosics Gyula Stadionban megrendezett összecsapáson 3-1-es győzelmet arattak csákvári riválisuk felett. Ráadásul egészen a 86. percig úgy tűnt, hogy ponttal tudnak távozni a sárga-kékek, ám a hajrában kétszer is betalált a vendéglátó csapat, többek között egykori játékosa, Molnár Tibor is bevette az akkor még Markek Tamás által védett kaput. Aztán az áprilisi visszavágó is a Pest megyei legénység szája íze szerint alakult, és ismét Molnár, valamint az őszi meccsen szintén gólt szerző Halmai Ádám találatai jelentették a különbséget, és a 2-0-as sikerüket.

Az idei szezon a Budaörs számára is hullámvasút szerűen telt idáig, bár az előző évben a 6. helyen zártak, most a Csákvárral azonos pontszámmal (15), de egy hellyel mögöttük állnak a tabellán. Mutatóik szinte azonosak, csupán az szól a csákváriak mellett, hogy kevesebb gólt kaptak. Ahhoz, hogy továbbra is megmaradjon az előnyük feltétlenül be kellene zsebelniük a három pontot, annál is inkább, mivel a vasárnapi, Szentlőrinc elleni találkozón sűrűn kapkodhatták az Aqvital szurkolói a vérnyomáscsökkentő pirulákat. Kedvenceik amellett, hogy rengeteg lehetőséget elpuskáztak kétgólos előnyt adtak ellenfelüknek. A feltétlenül mutatja azonban a csapat tartását, hogy ezt követően a hajrában Takács Tamás góljainak köszönhetően egyenlített.

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

- Úgy éreztem az első félidőben, hogy kezünkben van a meccs, de szokás szerint a kimaradt helyzetünk után megkontráztak minket a vendégek és hátrányba kerültünk. Ugyanakkor óriási fegyverténynek tartom, hogy 0–2 után, néhány perc alatt sikerült egyenlítenünk – értékelte a látottakat Mónos Tamás vezetőedző.

A szakember nem számíthat a vasárnap kiállított Kártik Bálint, valamint a sérült László Noel játékára.