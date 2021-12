A találkozó a vendégek mezőnyfölényével kezdődött, az első percekben a Fehérvár nem igazán tudott épkézláb támadást vezetni, de a Linz oldaláról is csak Bretschneider kísérletét lehetett feljegyezni. Hat perc eltelte után emberelőnyben támadhatott az AV19, és bár lassan jutott be a gárda a támadó harmadba, Fournier, Jacobs és Shaw révén volt veszély a fórban. Felpörgött a mérkőzés, Petan, majd a túloldalon Brucker került nagy helyzetbe, később Erdély és Shaw lövését védte Coreau. Hét perccel a játékrész vége előtt Gaffal talált be középről, 0-1.

A magyar válogatott Erdély Csanád szerezte a Fehérvár második gólját

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap