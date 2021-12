Négy fehérvári kosaras vette fel a munkát tíz nappal ezelőtt Kecskeméten, a válogatott megszokott, kecskeméti edzőtáborában, azonban végül csak ketten keltek útra szerdán reggel Luzitániába. A hátvédként, valamint irányítóként is bevethető Vojvoda Dávid és az erőcsatár, Szabó Zsolt elrepült délre, azonban a két fiatal, Pongó Marcell és Lukács Norbert visszatért Fehérvárra. Amikor a többiek a Liszt Ferenc Reptérre tartottak, ők az Alföldről Fehérvár felé vették az irányt. Fehérváron tréningeztek az új, albás szakvezető, a német Matthias Zollner irányításával. Pongó és Lukács szombaton délután ered a közben Portóból hazatért társak után.

Szombaton 15 órakor csatlakoznak a válogatott kerethez, Kaposváron folytatódik a felkészülés, majd következik a második világbajnoki selejtező a nyári, ötkarikás játékokon remeklő, végül ezüstig jutó franciák ellen.

Az Alba irányítója, Pongó Marcell Kaposváron már ismét együtt dolgozik a társakkal Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

- Természetesen jó lett volna a társakkal tartani és pályára lépni Matosinhosban, azonban ezúttal ez nem következett be. Végig ott voltam a keretben 2019 óta, igaz, pályára nem mindig léptem – mondja Pongó Marcell, akik nyáron igazolt Fehérvárra Németországból. - A jövő szeptemberi Eb-re kvalifikáló sorozaton ott voltam az edzőtáborokban, a meccsekre neveztek, de pályára nem mindig léptem. A hat selejtezőnek a felén játszottam, az első, szombathelyi, az Európa-bajnok szlovének elleni győztes meccsen nem léptem pályára, akkor jöttem vissza sérülésből. Ukrajna ellen idegenben sem jutottam szóhoz, valamint nem voltam ott a ljubljanai buborékban sem, ahol végül a társak sem léptek pályára. Arról a kalandról a pandémia miatt hiányoztam, elkaptam a koronavírust. Mivel mások is így jártak, a csapat végül nem lépett parkettre a szlovéneknél, a következő, ukrajnai eseményen már ott voltam a fiúkkal. Kijutottunk a jövő évi Eb-re, az első osztrák meccsen nem játszottam, a folytatásban azonban igen, a hat selejtező közül összesen háromszor kaptam szerepet, a házigazda ukránok ellen bizonyíthattam a legtöbbet.

Azt mondja, szeretett volna pályára lépni Matosinhosban is, azonban szó nélkül elfogadta, hogy ezúttal nem került a 12-es utazó keretbe.

- A szövetségi kapitány, Stojan Ivkovic és a Falco magasembere, Golomán György is elkapta a koronavírust, ők emiatt nem repültek el Portugáliába, Pór Péter másodedző meccselt Ivkovic helyett, az elutazás előtt ő közölte, hogy Lukáccsal mi vagyunk a kimaradók. Az U18-as válogatott elleni, begyakorló meccsen, a rotáció során már sejteni lehetett, hogy vélhetően kimaradok. Visszatértem Fehérvárra, ahol a klubtársakkal gyakoroltam az új szakvezető, Matthias Zollner társaságában. Három edzésen vettem részt a Gáz utcában, szombaton délután kell megjelennem Kaposváron, ahol folytatom a felkészülést a többiekkel. Jó lesz újra köztük lenni, természetesen reménykedem, hogy kerettag leszek a tokiói, olimpiai ezüstérmes franciák elleni, hétfő esti összecsapáson. A vendégek nem azzal a csapattal jönnek, amely második lett a nyári játékokon, megnéztem a tervezett összeállításukat, egy játékos lépett pályára Japánban, az NBA-ben szereplő sztárjaik ezúttal nem lesznek itt. Ezzel együtt is biztosan nagyon erősek. A péntek esti győzelemnek nagyon örültem, megérdemeltük a sikert. Drukkoltam a srácoknak, jobban kosárlabdáztunk, mint a házigazdák.

Lukács Norbert (balra) és Forray Gábor nem volt ott Portugáliában, Somogyban csatlakoznak a válogatotthoz Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Lukács Norbert sem utazott el múlt szerdán Portugáliába, ő is szombaton csatlakozik újra a válogatotthoz. „Természetesen néztem a meccset, drukkoltam a srácoknak. Megérdemeltük a győzelmet. Jó lesz újra együtt lenni a fiúkkal, ha sikerül bekerülnöm a franciák elleni keretbe, nagyon boldog leszek.”

Nem volt ott Matosinhosban, szakkomentátorként tevékenykedett a tévéstúdióban Ivkovic másik segítője, a tavalyi idényben még az Albát irányító, pár hete korábbi együtteséhez, a Kecskeméti TE-hez szerződő Forray Gábor. Ő térképezte fel a luzitánokat.

- Megérdemelt győzelmet arattunk, végig mi irányítottuk a találkozót. Vezettünk 16 ponttal is, ami olvadt ugyan a végén, ugyanis a korábban kintről gyengén teljesítő hazaiak Brito vezérletével elkezdték dobálni a hármasokat, azonban végül sikerült nyernünk. Tudtuk, hogy a hazaiak nem túl szervezettek, de jó dobóik vannak, amit a végjátékban igazoltak is. A védő lepattanók megszerzése után gyors, tranzíciós játékkal kísérleteztek a rendezetlen védelem ellen, valamint mezőnyembereik igyekeztek állandó nyomást gyakorolni labdás játékosunkra. A passzsávokat próbálták lezárni, felkészültünk belőlük, tudtuk, melyek a gyenge pontjaik. Fontos volt a jó kezdés a sorozaton, természetesen tudjuk, hogy a franciák más játékerőt képviselnek, még akkor is, ha nem a legerősebb összeállításban érkeznek. Ezzel együtt is megpróbálunk nyerni, más célunk nem lehet – közölte Forray Gábor.