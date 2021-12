Elhúzta a mézesmadzagot az élvonal újonca a hazaiak előtt, a Gyirmót is csatlakozott az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Alapítvány felhívásához, s egy láda csokoládét adományozott a piros-kékeknek, akik gyermekotthonok lakóinak juttatják majd el az édességet.

A Mol Fehérvár FC nem viszonozta a kedvességet, rögtön magához ragadta a kezdeményezést, az 5. percben például Makarenko mozgott keresztbe, 17 méterről laposan lőtt, a megpattanó labdáját Hársfalvi nagy vetődéssel tudta csak elterelni a jobb alsó elől. A fehérváriak nyomasztó fölényét a 9. percig bírta a Gyirmót, Petrjak szabadrúgása nyomán Varga Barnabás ütött kézzel a labdába a tizenhatoson belül. A büntetőt a Vidi mezében 109. bajnoki gólját jegyző Nikolics Nemanja magabiztosan lőtte a jobb sarokba a balra ugró Hársfalvi mellett, 1-0. Uralta a játékot a Vidi, azonban a fórt nem tudta hizlalni. Egyre lazult a szorítás, a vendégek már eljutottak a Vidi tizenhastosáig is, sőt, a 32. percben Radics Márton esett el Muszliu mellett. Több percnyi videózás után derült ki, hogy a fehérvári védő a könyökét használta... A tizenegyest Varga Barnabás helyezte a kapu közepébe, s a Vidi Muszliu nélkül, emberhátrányban volt kénytelen tovább harcolni a kötelező győzelemért.

„Beírhatod: 3-1 ide!” – adta tudtunkra a szünetben a sajtóhely mögött elvonuló Szalai Tamás, s a Vidi második csapatának trénere – az NB I-es gárda korábbi megbízott edzője – tudhatott valamit, mert a második félidő elején újra vezetést szerzett a piros-kék egylet. A VAR ítélt megint büntetőt a meccsen, a harmadik tizenegyest a sértett, Kenan Kodro lőtte a Gyirmót kapujába, 2-1. Jól futballozott a Vidi emberhátrányban is. Makarenko ziccerét lábbal védte a Fehérváron is nevelkedett Hársfalvi kapus, majd Petrjak az oldalhálóba durrantott, Lüftner pedig a kapu torkából fejelt a keresztléc fölé. A Vidi visszazárt, Csertői Aurél együttese még akkor sem igazán találta a rést, mikor Petrjak sérülése miatt néhány percig két emberrel voltak többen a pályán. A fehérvári kontrákban pedig nagy volt a veszélyfaktor, a hajrá előtt Dárdai Palkó találta el a bal kapufát. A 84. minutumban csattant a slusszpoén: Hangya húzott el a bal oldalon, rermekül centerezett, Kodro pedig rendkívül elegánsan perdítette a labdát a hálóba a kivetődő kapus mellett, 3-1. Szalai Tamás tippkirályságát Varga Barnabás 15 méteres szép találata puccsolta meg a 94. percben. Ennek ellenére a Mol Fehérvár FC emberhátrányban is magabiztosan hozta a kötelezőt.

Jegyzőkönyv

Mol Fehérvár FC – Gyirmót FC Győr 3-2 (1-1)

Mol Aréna Sóstó, 1206 néző. V.: Farkas Ádám (Király, Szalai)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Muszliu, Stopira, Heister – Dárdai, Alef, Makarenko, Petrjak (Hangya, 71.) – Kodro (Zivzivadze, 90.), Nikolics (Lüftner, 40.). Vezetőedző: Szabics Imre

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi, Karacs, Ikic, Hajdú – Vass Á., Radics (Csonka, 58.) – Nagy P. – Hasani (Medgyes, 58.), Simon A. (Lencse, 71.), Varga B. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gól: Nikolics (10. - tizenegyesből), Kodro (49. - tizenegyesből, 84.) ill. Varga B. (38. - tizenegyesből, 94.)

Sárga lap: Petrjak (14.), Muszliu (19., 37.) ill. Varga B. (9.), Szegi (26.), Radics (49.), Csonka (88.)

Kiállítva: Muszliu (37.)