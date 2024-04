A képzőművészeti tárlatot a tanintézmény igazgatója, Ekler Zoltán ajánlotta a megjelent vendégek és a diákok figyelmébe. A képeket és mozaikokat maga a festő- és grafikusművész, Polyák István mutatta be saját kötődésén, élményein keresztül, amelyek szülőfalujához, Szabadbattyánhoz fűzik. Ezt követően Varga Zsolt, a LogSol Kft. ügyvezető igazgatója, egyben az iskola támogatója nyitotta meg a kiállítást. A vernisszázson a 2.b osztály kisdiákjai dalos-táncos műsorukkal köszöntötték a kulturális esemény résztvevőit.

A kiállításon Ekler Zoltán iskolaigazgató (középen) köszöntötte Polyák István festő- és grafikusművészt (a képen balról) és Varga Zsoltot (jobbról), a LogSol Kft. ügyvezető igazgatóját, az intézmény támogatóját, valamint a vernisszázs résztvevőit

Forrás: A tanintézmény

A közel három évtizede működő iskolagaléria számos művészeti kiállításnak adott eddig otthont, köztük a nagyközség szülöttének, Polyák Istvánnak az alkotásait is többször láthatták az érdeklődők. Most viszont első alkalommal tematikusan, a Szabadbattyánhoz kapcsolódó művekből állt össze a tárlat anyaga. A festményeken, grafikákon és a mozaikokon az első képi impressziókat adó Cifrakert platánjai, majd később az alkotói fantáziával is ábrázolt helyi nevezetességek: a római kori Seuso-palota, a középkori gótikus torony, a Kula és az egykori Batthyány-kastély is megjelenik. Mindez a képzőművész lírikus képi vallomása a szűkebb szülőföldhöz való kötődéséről. Talán nem véletlen esett a költészet napjára a kiállítás megnyitója, ahol ezúttal festővásznon, rajzpapíron és mozaiklapocskákon állt össze a vizuális üzenet annak a helynek/településnek a szeretetéről, amelyhez egy egész életen át olyan erősen kötődik minden ember.