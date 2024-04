Április 4. (csütörtök)

Dinnyés, 18 óra: Kalotaszegi barangolók a gyöngyök világában és Élménymorzsák Kalotaszegről. Forgács Fanni és Pauer Dániel fotókiállítása a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. A kiállítást megnyitja: Péter Szidónia, a Kalotaszegi Alkotócsoport vezetője. Közreműködik: Varró János népzenész. Megtekinthető május végéig. (Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága – M-Art.)

Lepsény, 9–12 óra: Tavaszi játszóház a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Gúzskarika és szappantartó készítése vesszőből.

Mór, 16.30 óra: Könyvklub a Lamberg-kastélyban (könyvtár, olvasóterem). A téma: Élet Magyarországon.

Perkáta, 15 óra: Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász- és éremművész időszaki kiállításának megnyitója a Győry-kastély dísztermében. Köszöntőt mond: Oláh István polgármester. Megnyitja: Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, volt agrárminiszter. Közreműködik: a Rózsás Patkó Néptánccsoport, Kóczon Kornél trombitaművész, Hetei-Bakó Teodóra fuvola- és zongoraművész.

Székesfehérvár, 17 óra: Fehérvár éjjel-nappal. JavicK (Varga Tibor) fotókiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. Megnyitja Posfai Attila, a Székesfehérvári Fotóklub elnöke. Megtekinthető április 26-áig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 17 óra: Aranyat érő beszélgetések. Vendégek: Péntek Imre Magyarország Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költő és felesége, Farkasi Csilla. Az est házigazdája: Bokros Judit újságíró. Aranybulla Könyvtár Alapítvány (Köfém lakótelep 1.).

Székesfehérvár, 17 óra: Ecsettel a kézben… Gerhák József festőművész kiállítása az Árpád Fürdő Galériájában. A tárlatot megnyitja: Németh István, a Krajczáros Alapítvány kuratóriumának elnöke. Közreműködik: Tóth Tibor Tibiton (zenész, énekes, előadóművész), Bene Edit (vers). Megtekinthető május 4-éig.

Április 5. (péntek)

Aba, 18.30 óra: Színházi előadássorozat a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Badár Sándor humorista önálló estje.

Agárd, 18 óra: Borombovits Magdolna festőművész és tanítványai – Horváth László, Varga Zoltán, Vágnerné Farkas Mária, Hajdú Gábor – kiállítása a Velencei-tavi Galériában. A tárlatot megnyitja: Derecskei Gábor önkormányzati képviselő. A tárlatot bemutatja: Borombovits Magdolna.

Bicske, 17 óra: Kreatív hobbi klub a Petőfi Művelődési Központban. Tündérkert.

Dinnyés, 15–18 óra: Kis ujjak, szakértő kezek – Fókuszban az ifjúság! Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák XI. Országos Hétvégéje a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. A kézművesség az emberiség kultúrájában betöltött szerepe. Ebben az évben külön hangsúlyt kap Európában és itthon is a gyermekek és az ifjúság részére történő tudásátadás. 15–18 óra:

MintaKINCStár, családi játszóház. Játék és alkotás Fejér vármegyei népművészeti motívumokkal. 16–18 óra: Rendhagyó Pedagógus Klub. Játékkészítés Fejér vármegyei fehér hímzés motívumokkal. A foglalkozást vezeti: Sevella Zsuzsanna Gránátalma-díjas játékfejlesztő. (Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága – M-Art.)

Enying, 9.30–12 óra: Kézműves-foglalkozás a Vas Gereben Könyvtárban.

Gárdony, 18–21 óra: Táncház a Bodorka Családi Táncegyüttes szervezésében, a Nemzedékek Házában. Mezőföldi tánctanítás. Muzsikál a Vígzenészek zenekar.

Kápolnásnyék, 10–18 óra: Szabadulószoba a Halász-kastélyban. Nyitvatartás: péntek, szombat, vasárnap.

Lepsény, 9–12 óra: Tavaszi játszóház a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Tavaszi koszorú és gyöngykarkötő készítése.

Martonvásár, 10–16 óra: A téli nyitvatartás szerint nyitva az Agroverzum, a Beethoven Emlékmúzeum és a Brunszvik-kastély kastélyparkja.

Martonvásár, 18 óra: Abszolúte romantika? Tavaszi koncert a Martonvásári Fúvószenekar előadásában a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. Közreműködik a Kismama Kórus, Zámolyi Eszter vezetésével. Vezényel: Pfiffer Zsuzsanna. (MVK. MartonGazda. MartonKult.)

Mór, 18 óra: Kastély Akadémia. Ábrándos szép napok… Őszintén a globális fenntarthatóság korlátairól. Gelencsér András akadémikus előadása az Erzsébet téri Művelődési Házban. Moderál: Szabó Péter VEAB-elnök. (Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.)

Pákozd, 18 óra: Petőfi Kulturális Program – KultFilm. MoziKlub a Kossuth Lajos Művelődési Házban. Filmklubvezető: Janicska Judit. Mészáros Gyula: A Pogány Madonna – magyar akció-vígjáték, 98 perc, 1980. Szereplők: Bujtor István, Kern András, Bánhidi László, Kállai Ferenc, Gór Nagy Mária, Zenthe Ferenc, Hernádi Judit.

Pusztaszabolcs, 17 óra: Kertész Klub a Pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Házban. A téma: Oltás a gyümölcsösben. Mivel segítsük a beporzó rovarokat kertünkben? Tapasztalatcsere. Házigazda: Mészáros Zoltán.

Sárbogárd, 18 óra: Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára. Egy párkapcsolat kálváriája. Hajdú Diana (mezzoszoprán), Cser Péter (basszus). Dénes István (zongora). Helyszín: József Attila Művelődési Központ.

Szabadbattyán, 14 órától: Egészségnap a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. 14–16 óra: Vizsgálatok, szűrések (gyermekorvos, háziorvos, PSA szűrés vérből). 14–16.30 óra: Érvizsgálat. 14–18 óra: Mérések, vizsgálatok, tanácsadások (vérnyomás, vércukor, emlővizsgálat, egyensúly és légzés, csontkovács, kozmetikumok, masszázs, meridián pontok, tornagyakorlatok, mézfajták, vegyszermentes tisztítás). Hogyan hagyj fel a telefonozással az egészségedért? Király Béla: Harold story című motivációs könyvét dedikálja.

Székesfehérvár, 9.30 órától: Ringató a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Foglalkozásvezető: Bravik Katalin. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 17 óra: Virágba boruló örökségünk. Tisztelet Csapody Vera emlékének. Szekeres Erzsébet Magyar Örökség-díjas textilművész kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. Köszöntőt mond: Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. A kiállítást megnyitja: Kovács Gergelyné kultúrtörténész. Közreműködik: Berki Lilla népdalénekes és Varró János népzenész. Megtekinthető május 17-éig, hétfőtől péntekig 9–17, szombaton 9–15 óra között.

Székesfehérvár, 17 óra: Kertünkben. Szabó Anikó textiltervező grafikái és textil alkotásai a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítást megnyitja: Módra Bettina képzőművész. Megtekinthető április 26-áig az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba felnőtteknek Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Ház ás Könyvtárban.

Székesfehérvár, 18.30 óra: Filo-Café. A párbeszéd művészete. Hála. Mi a hála? Mi befolyásolja a meglétét vagy éppen a hiányát? Tanulható-e a hála állapota? Mi mindenért lehetünk hálásak az életben? Hogyan tudjuk észrevenni és meglátni a jót mindabban, ami velünk történik? Csak a jó dolgokért lehetünk hálásak vagy a rosszért is? Hogyan gyakorolható a hála? Milyen előnyei vannak annak, ha hálásak vagyunk? Hála vagy elégedetlenség jellemzi a világunkat? Melyik a helyes út: többre, jobbra vágyni vagy megelégedni azzal, amink van? Előadó: Károlyi Györgyné. Kairosz Kultúrműhely (Várkörút 21.).

Székesfehérvár, 19 óra: Jazzpéntek. Az Artisjus-díjas Nagy Emma Quintet koncertje az Öreghegyi Közösségi Házban. Nagy Emma (ének), Cseh Péter (gitár), Dénes Ábel (nagybőgő), Oláh Krisztián (zongora) és Klausz Ádám (dob). Az új generáció: modern, kortárs jazz.

Székesfehérvár, 19 óra: Ruby. Valerie Faris – Jonathan Dayton – Zoe Kazan: Fejbenjáró bűn (Ruby Sparks) című filmje alapján. Kamaradráma a bajai Rábl Színpad előadásában. V54 Színház és Kultúrtér (Várkörút 54.). Szereplők: Bajzák Valentin, Éber Kata. Rendezte: Dely Géza. Székesfehérvár, 19 óra: Mika Myllyaho – Nagy Judit: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén. A Szabad Színház előadása az Igézőben. Szereplők: Balogh Mihály, Kovács Máté, Szabó Miklós Bence. Rendezte: Nagy Judit.

Vereb, 18 óra: Verebi esték a közösségi házban. Buzás Kálmán (egy „gyüttment” egyetemi oktató Pázmándról) előadása: Kakasszó, harangszó, mindenkinek kell egy jó szó!

Április 6. (szombat)

Aba, 10 óra: Hogyan tedd rendbe az önbizalmad, és élj egy magabiztos, felszabadult életet? Hasznos probléma-megoldási módszerek a hétköznapokban! Ingyenes éltvezetési előadás a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Előadó: Réti-Szász Gina coach.

Bicske, 17 óra: Mindennapi mérgeink. Zacher Gábor toxikológus előadása a Petőfi Művelődési Központban.

Csákvár, 19 óra: Trendetlen. Tóth János Rudolf és Barátai – koncert a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében. Tóth János Rudolf (ének, gitár), Lee Olivér (gitár, vokál), Petendi Tamás (gitár), Gyöngyösi Gábor (billentyűk, vokál), Zsoldos Tamás (basszusgitár), Móré Attila (dobok, vokál).

Dég, 10.30 órától: Tulipánfesztivál a Festetics-kastélyban. A magyar-török kulturális évadhoz a dégi kastély is csatlakozik. Az első csoport 10.30, a második 14 órakor indul, az események másfél óráig tartanak. A séta során beszélgetés a tulipán motívum jelentőségéről és arról, hogyan jelenik meg ez a csodálatos virág a kastély díszítő művészetében. A kreatív látogatók a kézműves workshop keretében hűtőmágnest készíthetnek, különleges, ásványporos technikával. A program zárásaként török kávéval és török édességekkel várják a vendégeket. (Előzetes regisztráció szükséges.)

Dinnyés, 10–16: A Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága (M-Art) programja a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. 10–16 óra: Mesterségkóstolók: Faesztergályos bemutató a Magyar Faesztergályos Egyesület tagjaival. Tulipán vagy kulcstartó készítése nemezeléssel. A foglalkozást vezeti: Gonda Emma játszóházvezető. 10 –16 óra: Alkotni jó! Névtábla vagy üdvözlőtábla festése népi bútorfestő motívummal. A foglalkozást Cz. Budai Katalin bútorfestő népi iparművész vezeti.

Dunaújváros, 19 óra: A Nagyvenyimi Táncegyüttes 30 éves jubileumi gálaműsora a Bartók Színházban.

Etyek, 18 óra: Hit és biztonság. Előadás az Etyeki Látogatóközpontban. Vendég: a Védett Társadalom Alapítvány – Földi-Kovács Andrea, az Axióma igazgatója, kuratóriumi tag és Földi László, az alapítvány elnöke, titkosszolgálati szakértő.

Kápolnásnyék, 18 óra: Sanctum – irodalmi est (Halász-kastély, kastélyétterem). Juhász Anna irodalmár vendégei: Fábián Janka író, történész és Csemer Boglárka „Boggie” énekes. Miképp reagál egymásra a hang és a szó, és miként ihletik meg a klasszikus irodalmi életművek jelen korunk történéseit és a kortárs alkotókat?

Kincsesbánya, 8 órától: A szemétnek nem az erdőben a helye! Nem biztos, hogy tehetsz róla, de együtt tehetünk érte! Tavaszi szemétgyűjtés. Az önkormányzat önkéntes szemétgyűjtési akciója a Rédei Szarvas Vadásztársaság kezdeményezésére. Találkozás 8 órakor a községházánál. Csatlakozz te is! Láthatósági mellényt mindenki vigyen magával! A gyerekeknek külön ajándékokkal és „mosolygós” láthatósági mellénnyel kedveskednek a támogatók. A munka után a kincsesbányai „tájházban” vaddisznópörkölttel várják az önkénteseket.

Lepsény, 18 óra: Fantasy Stars Production. Interaktív előadás életnagyságú mesefigurákkal, akik varázsolnak, táncolnak, zsonglőrködnek. Tombola. (Petőfi Sándor Művelődési Ház.)

Lovasberény, 10 órától: Tavaszi túra. Indulás és érkezés: Róna József Művelődési Ház és Könyvtár. Induláskor: regisztráció. Útravaló: víz és müzliszelet vagy gyümölcs. Érkezéskor: frissítő, pogácsa. Az útvonal időtartama: 2–2,5 óra. A kisgyermekesek rövidebb útvonalat is bejárhatnak. Az utolsó indulási lehetőség: 16 órakor.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. Játszópark. (BBK, Piactér.)

Martonvásár, 9–17 óra: Tavaszköszöntő vízfakasztó (BBK rendezvényudvar). Arcfestés és csillámtetoválás. 9–17 óra: Ládavasút és játszópark. 9-13 óra: A Harmonikus Fejlődésért Alapítvány játszóháza. 15 óra: A Csobogó ünnepélyes megnyitása. Kishajóúsztatás. 15.30 óra: Vásári gólyalábasok.

Nagyvenyim, 10–11 óra: Meseóra – Éva néni mesél. Mesefoglalkozás a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban.

Rácalmás, 9 órától: Cimbora születésnap a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. Batyus szülinapi buli. 9 órától: Ki Mit Tud? A résztvevők a tortán együtt fújják el a gyertyát. Érmek, ajándékok.

Székesfehérvár, 9 órától: Helló, tavasz! Anya-lánya workshop az Öreghegyi Közösségi Házban. Stílus- és sminktanácsadás, arctorna, szelfipont, textil nyaklánc készítése és limonádé. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 9 órától: Légy a magad ékszerésze! Modern gyöngyékszer-készítő workshop az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). Alapok és technikák. Tippek és műhelytitkok.

Székesfehérvár, 10 óra: Szép szobrok városa. Séta Kiss Erikával. Találkozás a Vörösmarty téren. Előzetes regisztráció szükséges.

Székesfehérvár, 10 óra: A Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák XI. Országos Hétvégéjéhez csatlakozva gyöngy, csipkeverő és üvegékszer-olvasztó műhelyfoglalkozások. Fehérvári Kézművesek Egyesülete (Rác utca 27.).

Székesfehérvár, 10 óra: Sakkpalota. Foglalkozás alsósoknak Héring Mónika vezetésével a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár, 10 óra: Ásványszakkör általános iskolás és középiskolás korú diákoknak a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. Aktuális téma: a galenit, szfarelit, kalkopirit, fluorit és a pátkai szénbánya. Vezeti: Kovács Pál, a Székesfehérvári Ásványbörze szervezője.

Székesfehérvár, 10–11 óra: Ringató a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegén (Oskola utca 7.). A foglalkozást Horváth Irma vezeti.

Székesfehérvár, 10–13 óra: Dungeons & Dragons a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték Műhely szervezésében. Helyszín: a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára (minden hónap első szombatján). A Jéggerinc-csúcs sárkánya. A hivatalos kalandmodul 13 önálló kalandrészletben történő végig játszása. Az alkalmak felépítése: a játékosok karaktert választanak; az előzmények összefoglalása; az aktuális kaland végig játszása. Címkék: 10+, kezdőbarát, fantasy, szerepjáték. Bármikor be lehet csatlakozni, mindegyik alkalom önmagában is játszható, kerek történet. A többszöri alkalmakon a karakterek fejlődését is megtapasztalhatják a játékosok. A D&D a világ legnépszerűbb asztali szerepjáték-rendszere, hazánkban is jelentős a rajongótábora.

Székesfehérvár, 16 óra: A szépség és a szörnyeteg. A VSG Táncszínház elődása a Köfém Művelődési Központban. Narrátor: Kertész Péter. Szereplők: Vincze Renáta, Annus Beáta, Kerekes Patrik, Vass Sándor Gergely. Stylist: Kovács Tímea. Díszlet/látvány/ötlet: Alessandro Ferraro. Háttéranimáció és világításterv: Kiss Imre. A rendező/koreográfus asszisztense: Annus Beáta. Rendezte és koreografálta: Vass Sándor Gergely. A mese mottója, és egyben az előadás utolsóként elhangzó mondata: „Ne feledjétek, a belső szépség minden külsőségnél ragyogóbb, és többet ér minden kincsnél!”

Székesfehérvár, 19 óra: Robert Louis Stevenson – Bognár Beatrix: Dr. Jekyll és Mr. Hyde. A Prospero Színkör előadása a V54 Színház és Kultúrtérben (Várkörút 54.). Szereplők: Czeller Péter, Marton Dávid, Balogh Mihály, Varjas Benjámin. Jelmeztervek: Bognár Diána. Jelmez: Cseh Katalin. Díszlet: Bognár Tamás. Rendezte: Bognár Beatrix.

Tordas, 7–11 óra: Termelői piac a Sajnovics téren, a katolikus templom parkolójában. (Hangya Művelődési Ház.)

Zámoly, 10 órától: Meseidő. Tíztől tízig, 24 órán át a Csoóri Sándor Művelődési Házban. Rajzpályázat három korosztálynak. Ovis és alsós: Lúdas Matyi. Felsős: Zámoly az otthonom! A Zámolyi Rege Egyesület mesemaratonja.

(Április 6–7., szombat és vasárnap 10-től 10 óráig.)

Április 7. (vasárnap)

Adony, 16 óra: Mazsola és Tádé. Gyermekelőadás a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban.

Bicske, 10 óra: Brandnyúl. Mini diszkó a Petőfi Művelődési Központban.

Sukoró, 8 órától: A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület tavaszköszöntő túrája és nyuszi túrája a Velencei-hegységben. A táv: 14 és 26 kilométer, illetve 6 kilométer. Rajt- és célállomás: Sukoró, Zöld Pont termelői piac. Székesfehérvár, 11 óra: Péter és a farkas. Zenés bábelőadás Prokofjev szimfonikus meséje alapján. Az Ákom Bákom Bábcsoport előadása az Igézőben.

Április 8. (hétfő)

Gárdony, 18 óra: Történelem Klub a Nemzedékek Házában. Front – Flóra – Fauna. Növények és állatok szerepe a hadviselésben. Oláh László nyugállományú honvéd alezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatójának és Kovács Ágota Johanna történész, az emlékpark munkatársának vetített képes előadása.

Szabadbattyán, 17 óra: Író-olvasó találkozó a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. Blénesi Éva címzetes docens vetítéssel egybekötött könyvbemutatója. Szeretetvendégség: örmény tea és kávé, erdélyi és örményországi falatkák és sütemények, valamint italok.

Székesfehérvár, 17 óra: Író-olvasó találkozó a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Vendég: Tóth Krisztina költő, író, műfordító. Beszélgetőtárs: Fazekasné Sin Gyöngyi.

Székesfehérvár, 17 óra: Olvasóklub a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. Aktuális olvasmány: Vámos Miklós Sánta kutya című regénye. „Sosem lehet tudni, miről derül ki utóbb, hogy nem igaz. Minden történet teli van sánta kutyával.” Székesfehérvár, 19 óra: Schwajda György: A szent család. A Szabad Színház előadása az Igézőben.