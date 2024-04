Bár a közvélemény Bill Haley: Rock Around The Clock (1954. április 12.), vagy Elvis Presley: That’s All Right Mama (1954. július 5.) című dalától számítja a rock and roll megszületését, a rocktörténészek ennél korábbra mennek vissza, és a negyvenes évek erős ritmizálású, dance beattel készült rhythm and blues, illetve boogie-woogie felvételeiben jelölik meg a kezdetet. Mások még régebbre ástak: szerintük már a század húszas éveiben készültek olyan felvételek, amelyek a rock and roll jegyeit viselték magukon. A rock and roll mindenesetre az ötvenes évek közepén a rhyhtm and blues, a country and western fúziójából született meg, de megtalálhatók benne a gospel, a tradicionális jazz, a fekete és fehér balladák vagy a populáris dalok elemei is. Ez az új zene magába szívott minden olyan zenei-kulturális örökséget, mely születése helyén, a déli államokban, azon a vidéken jött létre, ahol a fehérek és feketék kultúrája sok szálon érintkezett egymással, és az ötvenes években egy új társadalmi-gazdasági-kulturális közeget teremtett meg.

Megyei vagy éppen székesfehérvári vonatkozásban legnagyobb sikerrel a Sárga Taxi zenekar képviselte az ünnepelt stílust

Fotó: bokamusic.hu

A felnőtt-társadalom az új (ifjúsági) zenéről és a köré szerveződő szubkulturális jelenségekről eleinte úgy vélte, elmúlik a kamaszkorral. De nem múlt el. Előbb Nagy-Britanniában és Európa nyugati, majd keleti felén terjedt tovább, így érkezett meg hazánkba is. Igaz hogy a 60-as évektől a Scampolo zenekar Komár László énekessel és Faragó Judy István gitárossal az élen, már hatalmas lendülettel játszották a rock and roll dalokat, de az igazi nagy robbanás a 80-as évek elején történt, mégpedig a Hungária zenekar Rock and Roll Party c. nagylemezének megjelenését követően. Kellő szerénységgel és óvatos büszkeséggel, megyei vagy éppen székesfehérvári vonatkozásban pedig megemlíthető talán a Sárga Taxi zenekar, ami 1997 és 2015 között, országos viszonylatban is sikeresen „szállította” a rock and roll zenét, az örökzöld és csodálatos zenei műfajt aminek a mai napon ünnepeljük a 70. születésnapját!