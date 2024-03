Az évről évre megrendezésre kerülő hangverseny célja, hogy a nagyközönség még inkább megismerje az ifjúsági énekkarokat és kamarazenekarokat és bemutassa a magyar zenekultúra értékes hagyományait.

Ahogy a közleményből is kiderül a versenyen 3 fős zsűri értékeli a produkciókat és javaslataikkal segítik a karnagyok munkáját, valamint újra minősítéseket is osztanak.

A jelentkezők kérhetik a KÓTA minősítését, de emellett a zsűri különdíjjal jutalmazza a kórusok részprodukcióit is, illetve a karnagyokat és a zenei kísérőket. A kórusok elnyerhetik az Év kórusa kitüntető címet is, valamint Országos Dicsérő Oklevélben is részesülhetnek. Az Év Kórusa és az Országos Dicsérő Oklevél címet elnyert kórusok részt vehetnek a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.

Jelentkezni március 25-ig, este 18 óráig lehet e-mailben a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a [email protected] címre. A jelentkezési lapot az érdeklődők az SZKKK honlapján találják.

A kórustalálkozó április 24-én, szerdán lesz reggel 8 és délután 14 óra között a Táncházban. Amennyiben 10 kórusnál több a jelentkező, akkor a találkozó április 25-én folytatódik.