Horicsányi Beáta Csilla a megjelent hallgatóságnak több fontos dolgot is kiemelt. Elmagyarázta egyrészt, hogy mi a különbség a lovas terápia és a lovas coaching között, másrészről szemléletes példákon keresztül mutatta be, hogy mennyire jelentős szerepe van a lónak önmagunk megismerésében. A lovas coaching segít az önbizalomhiány, az önértékelési problémák leküzdésében is.

Nagy érdeklődéssel figyelte a hallhatóság az előadást.

Fotó: Könyvtár

– A ló képes azonnali és közvetlen visszajelzést adni, így segítve az egyéni fejlődést. Ez a képessége megkönnyíti számunkra, hogy ráébredjünk a viselkedésünk és kommunikációnk működésére és hatásaira, így hatékonyabban változtathatunk, fejlődhetünk. A lóval végzett önismereti munka egy komplex és hatékony módszer, amely segít az egyéni fejlődés és a személyes kiteljesedés felé vezető úton – hangzott el a hétfői előadáson.

Horicsányi Beáta Csilla bemutatta a különböző feladatokat, amelyek a foglalkozáson vannak.

Fotó: Könyvtár

A prezentációban mindemellett fontos szerepet kapott a foglalkozás menetének ismertetése is, amelyben az előadó kiemelte, előzetes lovas tudásra nincs szükség. A résztvevő az órán olyan feladatokat végez a lovakkal, amelyek kapcsolatot és kommunikációt igényelnek. Ilyen lehet például a lovak irányítása, vezetése, vagy különböző akadálypályák leküzdése, amely során az állat viselkedése és visszajelzései segítenek megérteni a kliens érzelmeit és kommunikációs stílusát a coachnak. Nagyon értékes és érdekes előadásban lehettek részesei a Tolnai utcai látogatóknak, akik még az előadást követően is ott maradtak, hogy az előadót kérdezzék a foglalkozás lehetőségeiről.