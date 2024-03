„Monda az Ur Jónásnak: „Kelj fel és menj / Ninivébe, kiálts a Város ellen! / Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság: / szennyes habjai szent lábamat mossák.” / Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna,” – így szólnak a „Jónás könyve” első sorai, és mi, a közönség is innen „utazhattunk” a székesfehérvári független színművész, Ács Tamás remek játékának köszönhetően az Úr színe elől a tengeren s a cethal gyomrán át Ninivébe, hogy annak lakosait Jónás megpróbálja megtéríteni.

Az ismert, középiskolások számára is kötelező mű egészen különleges, magával ragadó feldolgozásban került a Lánczos Kornél Gimnázium aulaszínházának színpadára. Bevezetésként Ács Tamás kis irodalmi kitérőt tett az előadás tanteremszínházi változatából merítve, felidézve a különböző történelmi korok meghatározó pillanataihoz kötődő fontos verseket. Így jutottunk el a XX. századig és Babitsig, aki a II. világháború előszelét érezve fogalmazta meg gondolatait, aggodalmait a Jónás könyvén keresztül.

Fotó: Bokros Judit

Tamás 2016-ban állította össze ezt a monodrámát, amelybe azonban azt a finom humort is szerette volna belevinni, amely olykor-olykor előbukkan a sorok közül. Hiszen több anekdota is kering arról, hogy a súlyosan beteg Babits maga is megmosolyogta időnként csetlő-botló hősét a drámai vers megírása közepette.

Ahhoz, hogy elképzelése megvalósuljon, Demcsák Ottó koreográfus segítségét kérte. Az eredmény pedig egy, a gesztusoknak, mozdulatoknak, a mimikának köszönhetően megkacagtató, egyébként a felhasznált Babits-vers komolyságát őrző előadás, amely észrevehetően még a fiatalokat is meggyőzte.