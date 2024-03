A verseny 2018-ban a Fejér vármegyei értékek közé is bekerült, évről évre egyre több általános iskolás gyermek nevez be rá. A tavalyi 83 jelentkező után ebben a tanévben 120 diák indult a megmérettetésen. A diákok elsőtől nyolcadikig három korcsoportban mérhetik össze mesemondó képességeiket: 1-2., 3-4. és 5-8. osztály. – A verseny célja egyértelműen az, hogy a gyerekek mesét mondjanak, ami által több szempontból is fejlődhetnek, így pl. bővül a szókincsük, fejlesztik a kreatív vagy éppen a logikus gondolkodásukat, de az is egy kihívás és tanulási tapasztalat, hogy idegen emberek, közönség előtt kell a választott mesét elmondaniuk – fogalmazott a döntő előtt Szilvási-Grund Helga, a művelődési ház igazgatója.

A versenykiírás értelmében nép-, és műmeséket is választhattak a diákok. Vannak természetesen évről évre visszatérő mesék, ilyen Lázár Ervin A kék meg a sárga című meséje, de népszerű A só és A pletykás asszonyok is. Mellettük akadnak mindig újdonságok is, idén ilyen Döbreneti Ildikó A három szivárvány című meséje.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A csütörtöki döntőben összesen 18 versenyző adhatott elő a háromtagú zsűri előtt, akik között ott ült Csabai Dorina Eszter, meseterapeuta, Lovranits Júlia, író, mesemondó és Szabó Miklós Bence, mesemondó, színész. Ami a végeredményt illeti, az 1-2. osztályosok között Kiss Johanna lett az első, míg mögötte Pereczes Lili Petra és Paár Bende szerezte meg a második és a harmadik helyet, különdíjat kapott Ivanics Anna Sára. A 3-4. osztályos korcsoportban Takács Odett bizonyult a legjobbnak, Bors Boldizsáré lett a második, Krüger Jázminé a harmadik hely, míg Németh Hanga kapta a különdíjat. Az 5-8. osztályosok versenyében Fábián Emese lett az első, Gaszner Anna a második és Takács Hédi a harmadik. Ebben a korcsoportban Fábián Bercel József érdemelte ki a különdíjat.