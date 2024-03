Mit gondolsz, mekkora hatással volt az irodalomra az 1848-49-es szabadságharc?

Az irodalomtörténet érdekessége, hogy mindent a történelem alakulásához kötünk. Ez nem minden esetben szerencsés, hiszen a művészeti stílusok nem feltétlenül ilyen módon alakulnak, illetve nem biztos hogy a történelmi eseményekhez köthető minden változás az irodalom világában. Az viszont kétségtelen tény, hogy a március 15-i események kiindulópontja, tulajdonképpen egy vers volt, mégpedig a Nemzeti Dal, amit egyébként március 13-án írt meg Petőfi, és a legenda szerint kedves Szendrei Júlia pedig ezzel egy időben, már varrta a kokárdákat.

Azért 48-as forradalom nem csak Petőfiről szólt, még ha talán róla beszélünk is a legtöbbet ilyenkor?

Sőt, én feltétlenül tágítanám a kört, hiszen ez a forradalom a reformkor kicsúcsosodása is volt, a magyar irodalom leggazdagabb korszakának idejéről beszélünk! És ennek kapcsán azért meg kell említenünk többek között Vörösmarty Mihályt vagy Arany János nevét is, akik mellett még hosszasan sorolhatnánk a neveket és a munkáikat. De az biztos hogy a forradalom mindegyik irodalmi szereplőre nagy hatással volt. Gondoljunk csak Aranyra, aki nem volt ugyan egy forradalmi lelkületű ember, de annak hatására megírja a Nemzetőrdal c. csodálatos művét.

Térjünk vissza kicsit Petőfihez. Ha nincs a forradalom, miről beszélgethetnénk most vele kapcsolatban?

Azért már jóval korábban jelennek meg versei, sőt nagyon szép előzményei vannak a forradalmi műveinek. Nyilvánvalóan ebben az esetben egy másféle Petőfi kép lenne előttünk, a szerelmi költészete, vagy éppen a tájleíró munkái meglennének és ezek is méltó magasságokba emelték volna a költőt! De tagadhatatlan tény, hogy a forradalom időszakának, ő volt az egyik legmeghatározóbb alakja.

