Szép hagyomány – s talán az egyik legrégebbi is – a falu életében, hogy a település férfitagjai időt és energiát nem kímélve, évről évre különleges műsorral lepik meg a falu hölgyeit nőnap apropóján. Idén csaknem húsz kincsesbányai férfi fogott össze, hogy a hölgyeket az 1990 óta tartó hagyománynak megfelelően idén is méltóképp köszöntsék. Az elmúlt évtizedekben összesen mintegy száz férfi kapcsolódott be a különleges köszöntésbe életkortól és polgári foglalkozástól függetlenül. Együtt készült az estre orvos és történész, vállalkozó, rendőr s még az egykori polgármester is.

A nem mindennapi eseménynek ezúttal is a művelődési ház adott otthont, s mi sem bizonyítja jobban a program töretlen népszerűségét, minthogy ismét telt ház előtt adták elő az erősebb nem képviselői a mókás, tanulságos, humort sem nélkülöző, több mint másfél órás produkciót.

Zenében és humorban gazdag műsorral készültek

Fotó: Héjj Vivien / Fejér Megyei Hírlap

Az előadott hosszabb-rövidebb jelenetek során feltűnt a színen James Bond, a Flinestone család, a Bókember, s elröpítették a közönséget egy rendhagyó osztályfőnöki órára, valamint a spanyol lovasiskolába is.

A fellépők a produkció utolsó műsorszámában dallal mondtak köszönetet Bajkai Jánosnak. Az egykori polgármester hosszú éveken át volt főszervezője a nőnapi rendezvénynek, idén már átadta a stafétát. Az előadás után a program batyus bállal folytatódott.

S hogy ne csak a hölgyek köszöntéséről ejtsünk szót, érdemes megjegyezni: az urak figyelmességét a hölgyek az április 13-i, ugyancsak szép hagyománynak örvendő férfinap alkalmával, egy hasonlóan színvonalas és szórakoztató műsorral viszonozzák.