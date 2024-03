Jeles művészek tárlatának ad helyet ezúttal is a Pelikán Galéria Székesfehérváron: Bárány Terézia képzőművész és Vári Kovács Ágnes festő, grafikus alkotásai egymás társaságában kaptak helyet a Galéria tereiben. A Kor-képek című kiállítás megnyitójára március 1-jén, pénteken este kerülhetett sor. „Mindkét művész a szépség és a szeretet útján jár, munkáikat ez inspirálja” – e szavakkal vezette fel a tárlatot megnyitóbeszédében Cs. Tóth János művészeti író, aki Bárány Teréziát és alkotásait így mutatta be: „autentikus idoljai mutatják, nem szeretné magát beskatulyázni, sőt: szabadon és nyitottan fordul unikális témák irányába”. A képzőművész ezúttal a háromdimenziós Vénusz ábrázolásokat két dimenzióban mutatja meg, ám át is alakítja azokat - gondolati, szellemi munkával önálló műalkotásokat hoz létre. „Egy mágikus, nyilvánosan megjelenő, mindenki számára ismerősnek tűnő korba és időtlen térbe helyezi a figurákat” – mutatott rá Cs. Tóth, nem elfeledve, hogy e kortárs alkotó néhol a 21. századot is behozza az évezredes ábrázolásokba. Bárány Terézia Pelikán Galériában látható alkotásai több változatban mutatják be ugyanannak a Vénusznak az átlényegített alakját: „bátor, eleven, organikus képzetek szellemi izgalmát érezzük munkái láttán”.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Vári Kovács Ágnes vegyes technikájú képein azonban nyoma sincs a tárgyi utalásoknak. A szemlélő számára zavarba ejtő letisztultság jellemzi megjelenített témáit: ahogy Cs. Tóth fogalmaz, „hatásosan lebegteti – eldönthetetlenné teszi -, hogy mit is látunk valójában. Szándékoltan, asszociációk előtt nyitja meg az utat, már-már kényszeríti a befogadót saját emlékei, belső tapasztalatai mozgósítására.”

Letisztult, redukált műveket kapunk ezúttal Vári Kovács Ágnestől, aki a körülöttünk lévő világot sajátos alkotói eszközökkel összegzi. A művészeti író rámutat: „az egymáson átsejlő érzékeny motívumok könnyedsége egy-egy valóságos vizuális tétel művészi megfogalmazásai. Képei kitartó, meditatív munka eredményeként születnek”. Az alkotók munkái március 28-ig láthatók – ingyenesen - a Pelikán Galéria termeiben.