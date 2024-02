Alig két éve annak, hogy a kultúrára és a színházcsinálásra fogékony sárkeresztúri közösség tagjaiból – a Pajtaszínház program keretében – megalakult a SárKör Színtársulat.

– A faluban, mint ahogy sok másikban is, a századforduló környékén rengeteg úgynevezett pajtaszínház működött. Keresztúr egyik legidősebb embere, Bözsike néni is sokszor emlegeti, hogy az ő korában is voltak helyi társulatok – elevenítette fel a település színházi múltját Rudniczai Rudolf, a SárKör Színtársulat vezetője.

Miután a település sikeresen pályázott a VIII. Pajtaszínházi Szemlére, mely magában foglalt egy bemutatkozási lehetőséget a fővárosi Nemzeti Színház színpadán, nem volt más hátra, mint létrehozni Sárkeresztúr társulatát. Mivel a település kulturális programokban igencsak gazdag, s sokan részesei a programoknak szervezőként és fogyasztóként egyaránt, így nem jelentett különösebb kihívást egy SárKör Színtársulat megszervezése.

– Azt már az elején tudtuk, hogy nem hiába állunk neki, biztosak voltunk benne, hogy lesz fogadóközönség. Az első próbák 2022 szeptemberében kezdődtek, előtte nyáron verbuváltuk a társulatot. Akiket megszólítottunk, szinte mindenki jött. Először a Lúdas Matyit vittük színre, ebben pontosan harminckét ember munkája van benne, beleértve a szereplőket, a színpadtechnikai segítőket, súgót, segédeket és mindenki mást, aki hozzájárult az előadás létrejöttéhez – folytatta a társulat vezetője.

A megyehatáron innen és túl, valamint a fővárosban is bemutatkozott társulatot Rudniczai Rudolf vezeti

Fotó: Fehér Gábor

Nem túlzás azt mondani, a társulat magasra tette a lécet Fazekas Mihály művével, melyet minden korosztály ismer és szeret. A társulat természetesen nem maradt magára az első lépések megtételekor, mentorként és rendezőként Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház színművésze segítette az előadás színrevitelét.

– Már az első megbeszélésen kiválasztottuk a Lúdas Matyit, és igazából csak utólag gondoltunk bele, hogy tulajdonképpen egy kicsit talán veszélyes is lehet az, hogy egy ennyire közismert darabbal kezdünk. Ez egy könnyen befogadható előadás, úgy gondolom, kezdésnek nagyon jó volt. Feri nagyon sokat segített, elsajátíthattuk a színészi szakma csínját-bínját. Ha kellett dicsért, ha kellett dorgált. Nagyon jó volt a közös munka – tette hozzá Rudniczai Rudolf.

Az újonnan megalakult társulat tagjai, lévén, hogy mind sárkeresztúriak, könnyen és gyorsan megtalálták a közös hangot. A szeptembertől decemberig tartó vidám, de munkával teli próbafolyamatot 2023 januárjában egy nagy sikerű, telt házas házi premierrel koronázták meg, majd a következő állomás már a Nemzeti Színház színpada volt. A szintén helyi kötődésű Kacifánt Néptánccsoporttal közös előadás, melyben a szereplőgárda életkora héttől hetvenéves korig terjedt, a fővárosban is gratulációk sorát hozta el a közreműködőknek.

– Nagyon izgalmas volt, hogy a Nemzeti Színházban is színpadra léphettünk. Nagyon izgultunk, hiszen ez új helyzet volt számunkra, de nagyon nagy élményekkel gazdagodtunk. Sokan elkísértek minket: rokonok, barátok. Amikor kinéztünk a színpadról, ismerős arcokat láttunk, ez nagy biztonságérzetet adott. A többi amatőr társulattól és a szakmabeliektől is jó visszajelzéseket kaptunk – folytatta a társulat vezetője.

Az első premier óta eltelt egy évben megyehatáron innen és túl számos művelődési ház színpadára, s megannyi települési rendezvényre eljutott a keresztúri társulat bemutatója. Ez idáig tizennégy előadást ért meg a Lúdas Matyi, ebből öt otthon, Sárkeresztúron volt, ám járt a társulat a környékbeli településeken, valamint Százhalombattán és Csopakon is. A SárKör vezetője úgy fogalmazott, ha hívják őket, nem mondanak nemet, szívesen mennek, s bemutatják munkájuk gyümölcsét ott, ahol arra érdeklődés mutatkozik.

Petőfi komikus eposzának első bemutatóján már rutinosan léptek színpadra a társulat tagjai

Fotó: Hír Fruzsina

A színtársulat munkája azonban nem ért véget a Lúdas Matyival, sőt! Az idei esztendőt újabb premierrel nyitották a sárkeresztúriak: ezúttal Petőfi Sándor komikus eposzát, A helység kalapácsát vitték színre, s a premierre természetesen Sárkeresztúron került sor.

– Ebbe az előadásba a tavalyinál is több munkát kellett beletennünk, de a megszerzett tapasztalat nagy előnyt jelentett abban, hogy a premieren már nem izgultunk annyira, sokkal oldottabbak voltunk a színpadon. Az artikulációnk is sokat fejlődött, ami azért is fontos, mert vannak az előadásban nyelvi huncutságok, nyelvi poénok, a közönség ezeket is rendkívül jól vette, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, aminek nagyon örültünk – beszélt az újonnan színre vitt előadás fogadtatásáról Rudniczai Rudolf.

A társulat tehát folytatja a megkezdett munkát: február 24-én Pusztaszabolcson, március 2-án Mezőszilason, március 14-én Abán, március 16-án Tengelicen, május 4-én Kincsesbányán láthatja előadásukat a közönség.