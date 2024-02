A rövid zenei ráhangolódást követően az est témáját szolgáltató Jón Kalman Stefánsson Hiányod maga a sötétség című regényéből hallgattak meg egy részletet bevezetésként a résztvevők, akiket kényelmes hellyel és többfajta itallal kínáltak a könyvtáros házigazdák. Az izlandi sikerszerző itthon is ismert, több könyvét is lehet magyarul olvasni. Az olvasóklub egyik lényege az olvasás és a közösségi élmény összekötése. Azt nem mondhatjuk, hogy az olvasás népszerűsítése, hiszen a résztvevőkben éppen az a közös, hogy szeretnek olvasni és ezt szívesen és gyakran teszik.

Ami a nevezett regényt illeti, a hétfői összejövetelen is akadtak olyanok, akik már olvasták, vagy olvassák. – Nyugodt, kimért a gondolatvezetése, nekem talán egy kicsit túl nyugodt is, mert én állandóan pörgök, de ettől függetlenül tetszik a történet és az izlandi táj leírása – mondta egy fiatalember. Egy idősebb hölgy szerint komoly gondolatokat és kérdéseket feszeget a mű. Az egyik ilyen, hogy ha az ember úgy küzd a saját álmai megvalósításért, hogy közben másokat boldogtalanná tesz, akkor az minek minősíthető? Nos, ezt is megbeszélték az est résztvevői a Széna téri könyvtárban hétfő este.

Az olvasóklubot kéthavonta tervezik megtartani, így a következőre húsvét után, április 8-án hétfőn 17 órakor kerül sor. Akkor Vámos Miklós Sánta kutya című munkája szolgáltatja a beszélgetés témáját.