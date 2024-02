A régi idők hagyományos mulatozásait idézi az Iglice népdalkör batyus farsangja, melyet február 9-én, pénteken 18 órakor rendeznek a dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központ területén álló, felújított Vajky kúriában. Hagyományosan jelmezes bulit tartanak a szervezők, melyre étellel-itallal készülnek a résztvevők – ettől lesz batyus a farsang. De nem csak a finomságokat, hanem tombolanyereményeket és műsorokat is hozhatják magukkal a vendégek, a szervezők ugyanis felhívják a figyelmet: szívesen veszik baráti körök bemutatkozó fellépését is, továbbá várják a nyeremények felajánlását is. A zenéről ezúttal Kocsán István gondoskodik.