Immáron 17 éve működik Dinnyésen az Iglice Népdalkör, amely hagyományosan népdalokkal fellépő csapat. Ám ennél sokkal több – igazi baráti társaság is egyben, akik idén február 24-én pénteken 18 órától batyus farsangi bált rendeznek a Vajky-kúriában.

- Megalakulásunk után, egyszer csak kitaláltuk, hogy szerveznünk kellene egy jelmezes farsangot, amikor éppen nem népdalt énekelünk, hanem mást csinálunk – mulatunk – mondta el a feol.hu-nak Bognár Istvánné Katalin, a népdalkör vezetője. Azóta is nagy sikerrel tartják a programot, természetesen a környékbeli szervezeteket is meghívva. Az idei évben a Gárdonyi Géza Könyvtár és Művelődési Központ is támogatja a rendezvényt, melyen az élőzenét Szabó Robi biztosítja majd.

- A jelmez kötelező – hangsúlyozza Katalin. – Voltunk már kéményseprők, ördögök, tavaly pedig dominónak öltöztünk. Az idei ötletünk azonban még titkos! – tette hozzá Katalin, ahogy azt is: készülnek vendégfogadással, itallal, zsíroskenyérrel, a vendégektől pedig tombolatárgyat kérnek.