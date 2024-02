Ottjártunkkor közösen csillámporos álarcokat készítettek, sőt, színes jelmezekbe is bújtak a gyerekek a jeles alkalomra. Volt, aki versikét is mondott a maskarájához! Táncra perdültek, bohóckodtak a kisiskolások, igazi farsangi, vidám hangulatot kerekítve. A mulatozáshoz még a tanító nénik is csatlakoztak, jópofa szemüveget vettek fel. A gyerekek közt volt, rendőr, pom-pom lány, focista, boszi és sellő lány is.

Ördögiek voltak a telekisek pénteken.

Fotó: Nagy Norbert

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna a helyszínen a FEOL-nak elárulta, hogy a héten nem ez volt az első ilyen alkalom, ugyanis csütörtökön szintén egy hasonló jó hangulatú esemény zajlott a palotavárosi könyvtárban: – Tegnap az érkező másodikosok megismerkedtek a hazai és külföldi farsangi népszokásokkal, hagyományokkal: mohai tikverőzés, mohácsi busójárás és kitekintést kaptak a velencei karneválról is. A foglalkozás legizgalmasabb része volt, amikor a gyerekek segítséggel álarcokat készítettek papírból, hurkapálcából. Természetesen a csillámpor is előkerült, mely fokozta a csillogást. Mindenki bemutatta saját készítésű alkotását és közös képet is készítettünk – fűzte hozzá.