A január 10-én 16.30 órakor kezdődő játékos délutánon A kismalac meg a farkasok című mesét is levetítik a gyermekkönyvtárban a Falon mese nevet viselő programsorozatban, amelyre az óvodáskorúakat és a kisiskolásokat várják. A könyvtár egyúttal felhívja tagjai figyelmét arra is, érdemes ellenőrizni, érvényes-e még a család tagjainak olvasójegye, mivel a programok egy részén – melyeket továbbra is ingyenesen terveznek megtartani -, csak érvényes olvasójeggyel lehet részt venni.

Aki ellátogat a napokban a könyvtárba, a polcokon már megtalálja a legújabb, felnőtteknek, illetve gyerekeknek szóló könyveket is.