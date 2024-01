A Józsa Judit Művészeti Alapítvány a Himnusz születésének 200. évfordulója tiszteletére Magyar Himnusz címmel és tematikával hirdetett nyílt képző-, nép- és iparművészeti pályázatot profi alkotók számára, továbbá a részvételre felkértek néhány, a Kárpát-medence és az anyaország területén kiemelkedően alkotó keresztény értékeket képviselő magyar művészt.

– Kormányunk nemzetépítő munkájának különösen fontos eleme az egységes nemzetben való gondolkodás, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a nemzetrészek sajátos gazdagságának megismerése, hogy teljes képet kaphassunk a magyar kultúráról, hiszen csak ennek ismeretében lehet sikeres a magyar jövő. E sikerességhez az alkotóművészeink is nagyban hozzájárulnak, mint ahogy e kiállítás is bizonyítja. Hiánypótló tárlatról van szó, hisz az anyaországban nem szerveztek ilyen témájú, az anyaország határain túl élő művészeket is aktívan bevonó, Kárpát-medencei magyar testvéreinket is magához ölelő, magas színvonalú tárlatot a 200. évforduló alkalmából – hívja fel a figyelmet a tárlat ajánlója, mely kiemeli: a tárlat fókuszba állítja a nemzeti művészet kiemelt fontosságát, egyúttal bemutatja annak magas színvonalát és példát mutat az összefogásról, a keresztény szellemiségről és a magyar lélekről.

A tárlatot január 20-án, szombaton 15 órakor Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a kiállítás kurátora nyitja meg, valamint köszöntőt mond Spányi Antal megyés püspök. A kilencvenhat művész száz alkotását bemutató kiállítás február 24-ig várja az érdeklődőket.