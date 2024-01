Goldschmidt Mária a Szárhoz közeli Tarjánból származik, ahol fiatalként néptáncolt és bár nem tartott sokáig a tarjáni együttes története, Mária mégis sok szép, meghatározó emléket őriz abból az időszakból. Már akkor eldöntötte, ha lányai születnek, biztosan néptáncolnak majd. A sors aztán fiúkkal áldotta meg. – Amikor a nagyobbik fiam Tatabányára került gimnáziumba, arra gondoltam, jó lenne, ha Péter nem szakadna ki a szári közösségből és lenne itt egy olyan hely, ahol a szabadidejét a többi szári kamasszal együtt hasznosan töltheti. Ekkor jutott eszembe: kell egy néptánccsoport! – mesélt a kezdetekről. Ötletét az akkori polgármester, Krupánszki Mihály is támogatta. Pénzt ugyan nem tudott akkor adni az önkormányzat, de a kultúrházat ingyen használhatták a táncosok.

Tanoncokból tanítók

- A fiamhoz hasonló korosztályú szári gyerekek szüleit személyesen kerestem fel, hogy csatlakozzanak a csoporthoz! Amikor az első szülői értekezletet megtartottuk, még tánctanárunk sem volt. Végül a tatabányai Krupánszki Lajosné kezdett a gyerekekkel foglalkozni, aki keményen fogta őket, de sokat tanultak tőle – folytatta a történetet. Az első fellépés, ahol még a saját ruháikat viselték a gyerekek és csak 2-3 táncot tudtak, akkora siker volt, hogy attól kezdve nem kellett a szülőket győzködni. A létszám néhány év alatt közel kétszáz főre duzzadt. Később már a nagyobbak is tudtak a kisebbeknek segíteni, Mária fia, Schweininger Péter (a nem régen Heinek Ottó-díjjal jutalmazott történész) pedig maga is okleveles táncoktató lett, majd később a tánccsoport vezetője is.

A csepeli Landesrat minősítő versenyen, 2011-ben

Fotó: Mecséri Attila

Amerikát, Brazíliát is megjárták

A szári néptáncosok idővel – ahogy mondani szoktuk – kinőtték magukat. Számos fellépésen vettek részt nem csak itthon, de határokon túl is. Jártak tánctáborokba, rendszeres résztvevői lettek a több napos nemzetközi Europeade fesztiválnak, de eljutottak az USA-ba és Brazíliába is, ahol szintén a magyarországi sváb táncokat és kultúrát népszerűsítették. – Amerikában kétszer is járt a csoport, először 2011-ben, majd 2019-ben. Az ott kötött barátságoknak köszönhetően aztán onnan is többször látogattak Szárra. Utoljára 2016-ban a Duna-menti Svábok Világszövetségének delegációja járt nálunk, akik a hagyományos Szári Esküvőn is részt vettek – mondta Mária, aki a Saarer Tanzgruppe egyik nagy sikerének tartja azt is, hogy Schweininger Péter Legényavató című koreográfiája arany minősítést kapott a Landesrat által meghirdetett versenyen. A sikerek és a megszerzett minősítések listáját persze még lehetne sorolni!

Léteznek szári tánclépések!

A tánccsoport első generációja kutatást is végzett a faluban, így derült ki, hogy léteztek kifejezetten szári lépések, amelyeket még sikerült a régi öregektől megtanulni, egyes koreográfiákba beépíteni és akik abban is segítettek, hogy a fellépőruhák hiteles szári viseletek legyenek.

A fotó tavaly nyáron a Prágai Fesztiválon készült

Fotó: Goldschmidt Mária

Ahogy teltek az évek, a táncok repertoárja egyre szélesebb lett, nőtt a fellépések száma és több szári hagyományt is – pl. szüreti felvonulás - újraélesztettek. A tánccsoport így azt a küldetését is teljesítette, hogy a szári fiatalokkal megismertesse őseik táncait, viseletét, nyelvezetét, zenéjét, kultúráját, elősegítse nemzetiségi tudatuk elmélyülését, lokálpatriotizmusuk megerősödését. – Szeretném hangsúlyozni, hogy a táncosok szüleitől és a községtől is sok önzetlen segítséget kaptam, illetve kapott a tánccsoport, ami nélkül biztosan nem jutunk el idáig! És nem feledkezhetünk meg a táncosaink kitartásáról, elkötelezettségéről sem! – tette hozzá Mária.

A Saarer Tanzgruppe február 10-én tartja jubileumi fellépését. A 16 órakor kezdődő műsort – melyben a tatabányai Bányász táncegyüttes és a solymári tánccsoport is szerepel – a sportcsarnokban tartják, ahol átadják az Év táncosa és a Freész Károly díjakat is. A nap bállal zárul.