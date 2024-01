Ahogy a szervezet méltatásában elhangzott: – A Fehérvári Kézművesek Egyesülete az 1998-as megalakulása óta eltelt időszak alatt baráti körből az országos szövetségben is elismert, lassan 130 taggal bíró és közel 30 kézműves mesterséget művelő és tanító szervezet egyesületté nőtte ki magát. Fő bázisuk, otthonuk a Kézművesek Háza a Rác utca 27. szám alatt. Egyik fő küldetésük, hogy a tagok közreműködésével a város fiataljai és idősebbjei számára közvetítse a népi kézműves hagyományok és a mai modern kézművesség gazdag tárházát. Legnagyobb programjuk a Tűzzel-Vassal Fesztivál, amelynek megálmodói és éltetői. Emellett szakköröket, táborokat és kiállításokat szerveznek, amikkel a bemutatkozási lehetőségen túl közös hagyományaink továbbélését is biztosítják a régi, népi mesterségek és technikák minél szélesebb körű megismertetésével. Nevükhöz fűződik a húsvéti Tojásfestő Maraton, valamint több év végi, ünnepváró esemény – a Betlehemi Szép Csillag pályázat és az Advent a Rác utcában sorozat – megszervezése.

Ezt követően megemlékeztek a jelenlévők a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Minősített Közművelődési Intézmény Címéről is, amelyet pályázat útján nyerte el Székesfehérvár közművelődési intézménye.

A folytatásban pedig a szép fehérvári hagyományt folytatva gálaműsorral köszöntötték a Magyar Kultúra Napját. a Vörösmarty Színház társulata régi és kortárs versekkel mutatta be, hogy a szerelem érzése változott-e, vagy az évszázadok alatt csak a költők fogalmazzák meg másképp a kimondhatatlant.