Budapest nem csak modern napjaink dinamikus városa, hanem egyben gazdag történelmi múltjának is őrzője. Ezt a múltat most a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum "Mozgó Múzeum" programja kelti életre, ahol a Székesfehérváron gyártott, legendás Ikarus buszokkal tehetünk egy felejthetetlen időutazást a főváros utcáin.

Ikarusz 66-os és 311-es buszok az Újpiac téri buszállomáson Kapováron, 1968-ban

Forrás: Fortepán/Váti

A program szíve-lelke a két, gondosan restaurált Ikarus busz – egy 66-os és egy 311-es modell. Ezek a járművek nem csak a magyar közlekedési történelem meghatározó darabjai, de egyben Székesfehérvár ipari büszkeségei is. Az Ikarus 311 és 66-os típusok gyártása a KGST időszakában kezdődött, amikor Magyarország a közúti járműgyártásra specializálódott. A székesfehérvári gyáregységben készült buszok számos magyar várost szolgáltak hosszú éveken át, és most a múzeum gondos kezei alatt születtek újjá, hogy a jelen generációi is megismerhessék őket.

Ez az utazás azonban több, mint egy sima városnézés. A "Mozgó Múzeum" az élő zene és a buszokon elhangzó történetek által egyedülálló atmoszférát teremt. A zenés előadások, a korabeli események és személyes anekdoták híven tükrözik azt a korszakot, amikor ezek a buszok az utak királyai voltak. Az utazás során a résztvevők nem csak Budapestet, hanem a magyar ipar és közlekedési kultúra egy szeletét is megismerhetik.

A "Mozgó Múzeum" járatai a Műcsarnok elől indulnak, és körülbelül 50 perces utat tesznek meg Budapest belvárosán keresztül. Az utazás során a látogatók megcsodálhatják a város nevezetességeit, miközben a buszok ablakain keresztül szemtanúi lehetnek annak, hogyan fonódik össze a múlt és a jelen.

A program nem csak a közlekedéstörténet iránt érdeklődőknek nyújt maradandó élményt, hanem mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni Budapest és Székesfehérvár gazdag történelmét. A restaurált Ikarus buszok, amelyek egykor Székesfehérvár büszkeségei voltak, most újra életre kelnek, hogy a múltba repítsenek minket, és felidézzék azt a különleges hangulatot, amit csak a történelem szárnyán repülve érezhetünk.

További részleteket a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum oldalán találnak.