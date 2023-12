A Jézus 33 tanítványa. Papi életutak a 20. század második feléből című könyv kapcsán a feol.hu nem olyan régen készített interjút és podcas-ot is a szerzővel. A könyvbemutatón elsőként Spányi Antal megyéspüspök méltatta a kötetet, aki elmondta, a könyvben szereplők közül többeket maga is személyesen ismert. - Egy ilyen válogatás mindig szubjektív, de a szerző jó érzékkel választotta ki azokat az erős személyiségeket, akik akarattal és nem mindenkire jellemző bátorsággal szolgáltak – emelte ki. Később úgy fogalmazott, a papság lényege egyetemes és változatlan: Krisztust elvinni az emberekhez és az embereket Isten felé segíteni. Ez volt a szolgálat, a feladat fél évszázada és ez ma is, csak a körülmények változtak meg.

A könyvet Mózessy Gergely püspöki levéltáros, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója mutatta be, aki többek között azt is kiemelte, hogy noha Schattmann Ferenc jogász és nem történész - akinek azonban nem ez az első egyházi témájú munkája – ez semmit sem von le a könyv értékéből. Aki elolvassa, érezheti, hogy nem kényszerből és nem feladatként született, a szerző szeretettel dolgozott: szereti a témát, szereti az egyházát és szeretettel fordul a megidézett kiváló lelkipásztorok felé is. A munka egyik nagy értéke, hogy a papság derékhadáról szóló életrajzok nem sematikusak. Nem a bemutatott atyák dicsőségének kidomborítsa volt a cél. A könyvben olvasható életutak sokszínűek, élettel teltek és emberiek. Mózessy Gergely arról is beszélt, a kötetben szereplő 33 kiválasztott a papság derékhadát képviseli, vagyis azt a nagyjából 80 százalékot, akik nem tartoztak az államszocializmus idején sem az üldözöttek, sem az elbukók táborába, mégis ez a 80 százalék mozgatta előre leginkább az egyház ügyét. Ezek a papok olyan „masszát” képeztek, amelynek tagjai a kutatás számára szinte láthatatlanok, akikről igen kevés állami forrás szól – fogalmazott Mózessy.

Schattmann Ferenc kifejezetten ezt a réteget célozta meg munkájával és választott ki bemutatásra harminchárom, sokak által tisztelt, szeretett és becsült atyát.