Az ünnepi díszbe öltözött település főterén igazi karácsonyi hangulat uralkodott advent harmadik hétvégéjén. Már kora délután elkezdődött a Dr. Fejérpataky László Sportiskolai Általános Iskola és a Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde hagyományos karácsonyi vására. A főtér megtelt a szülők és pedagógusok által készített, szebbnél szebb ajándéktárgyakkal, ételekkel és italokkal. A vásár idén is népszerű volt a helyiek körében, ami azért is szerencsés, mert a bevételt ezúttal is az iskola és az óvoda támogatására fordítják.

Mindeközben a színpadon Oláh Gergő karácsonyi koncertjét élvezhette a közönség, majd az általános iskolás diákok betlehemezős műsorát láthatták az érdeklődők. A falu advent koszorúján a hit és a remény után az örömet szimbolizáló gyertya lángja is fellobbant. A harmadik gyertyát Kaliczné Barta Györgyi, az általános iskola igazgatóhelyettese, Jankovicsné Nagy Gyöngyi, a helyi nyugdíjas egyesület elnöke és Takács Tünde óvodavezető nyújtotta meg.

Idén sem maradt el a már hagyományosnak számító közös vacsora: Az Iváncsai községvédő és -szépítő egyesület töltött káposztával, a Nyugdíjasok Iváncsai Szervezete forralt borral és teával vendégelte meg a helyieket.

– Nagyon örülök annak, hogy ebben az évben is tartalmas, szép programokat láthattunk-halhattunk a három vasárnapon, hálás vagyok mindenkinek, köszönöm, hogy együtt lehettünk, hogy közösen élhettük át a várakozás örömét – fogalmazott az esemény kapcsán közösségi felületén Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere.