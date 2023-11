Az exkluzív helyszín a Tóparti jelenleg is zajló felújítási munkálatainak köszönhető. A jellemzően tematikus Őszi tárlatot az iskola aulájában szokták megrendezni, ám erre az említett körülmény miatt most nem kerülhetett sor. Így azonban új látogatókat is vonzhat a tárlat, amelyet korábban főként az iskola diákjai, tanárai, illetve a hozzátartozók tekintettek meg.

A Városháza első emeleti aulájában paravánokon és vitrinekben helyezték el a műveket, mutatós installációkat létrehozva. A rendezéskor ügyeltek arra, hogy mindhárom tanszak – a grafika, a textil és a kerámia – megmutathassa magát néhány diák munkáján keresztül.

Ezúttal is kreatívan kivitelezett alkotásokban merülhet el a szem: vannak saját márkákhoz, kártyajátékokhoz készült arculattervek. Jópofa például a párkeresős kutyás kártya, de a francia kártya is jól eltalált. A találékony grafikusok a közösségi médiában használatos hashtageket az ősi technikával, az igen munkás linómetszettel váltották ki egy-egy képen. A keramikusok finom, szépen mintázott tárgyai a vitrinekben díszelegnek – kellemes darab közöttük például a keleties stílusú rókás szett. A textilesektől pedig extravagáns női ruhák terveit láthatjuk – elgondolkodva azon, vajon melyiket vennénk fel.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A tárlatról a művészeti tagozat vezetőjét, Végvári Beatrix grafikusművészt kérdeztem, s megtudtam: mivel nagyon izgalmas volt a 2022/23-as tanévben végzett ötödik évfolyamosok OKJ-vizsgaanyaga, ezért ezt állították ki. A vizsgaremekek összetett feladatot jelentettek a diákoknak, akik közül többen tanulnak tovább művészeti képzésben. Az installációkhoz a Szent István Király Múzeum és a levéltár vitrinjeit és paravánjait használhatták, amiért nagyon hálásak, mert így még látványosabb lett az anyag – fogalmazott a művésztanár.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A tanulók munkái mellett olyan szaktanárok – például Revák Katalin, Végvári Beatrix, Márton Ágnes Alíz – alkotásai is láthatók, akik öt éven keresztül tanították a művészetiseket.

A kiállítás november 24-ig várja a látogatókat 9-15 óráig.