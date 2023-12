A pátkai művelődési házban nyílt meg a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Gárdonyi vándorkiállítása november 30-án. Kíváncsian várták a község lakói a kiállításmegnyitót, melyre sokan is érkeztek. Köztük Nagy Dániel, Pátka polgármestere is, aki köszöntötte az egybegyűlteket, továbbá mesélt Gárdonyi Géza pátkai kötődéséről. A történetet egyébként tábla őrzi a településen: az író 3 éves volt, amikor Pátkára költözött a család, nem sokkal később azonban tovább költöztek. Ám Gárdonyi írásaiból kiderül: mindig szeretettel emlékezett a Fejér megyei településre. A vándorkiállítást Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke nyitotta meg az ezerarcú Gárdonyiról szóló interaktív előadásával. A megnyitóba a Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub tagjai is bekapcsolódtak. A kiállítás két hét után Szombathelyre utazik tovább.

Fotó: Népfőiskola