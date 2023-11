A város előadó-művészeti intézményei egy vadonatúj, egyedülálló bérletkonstrukcióban találkoznak, mely a közönség számára is új kulturális kikapcsolódási lehetőséget kínál. Az Ars Regia bérlet Vörösmarty Színház produkcióján túl az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Regia Táncegyüttes előadásának megtekintésére is lehetőséget biztosít.

– Ma Magyarországon nincs olyan magyar színház, ami ilyen típusú bérletet tudna kínálni a közönségének. Ez a bérlet csak olyan városban születhet meg, amelynek a stratégiájában a jövő szempontjából a kultúrának olyan fontos szerepe van, mint Székesfehérváron – fogalmazott az új bérletet bemutató sajtótájékoztatón Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója.

Az Ars Regia bérlet kapcsán Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, büszke arra, hogy Székesfehérváron a kulturális és előadó-művészeti műfajokat illetően olyan professzionális intézmények működnek, amelyek lehetővé teszik egy összművészeti bérlet megvalósítását.

– Fehérvár az egyetlen város, amelyik megteszi, hogy egy bérlet keretében mutatja be, milyen kulturális értékekkel rendelkezik, és ezáltal az együttműködés fontos üzenetét is tolmácsolja. Ez a bérlet egy kicsit kulturális missziót is jelent, hiszen a bérlet megvásárlásával ki-ki olyan műfajokba is bepillantást nyerhet, amit valamiért eddig kevésbé ismert – hangsúlyozta a polgármester.

A bérletesek a Vörösmarty Színház Tizenkét dühös ember című bűnügyi játékának azon változatát láthatják, amelyet a teátrum a városháza dísztermében vitt színre. A rendkívül sikeres és népszerű produkció kapcsán a színházigazgató elmondta, a városházi előadás szűkített díszletét viszik tovább a nagyszínpadra. Az előszínpadon elhelyezett díszlet lehetővé teszi, hogy az előadás fizikailag ugyanolyan közel kerüljön a nézőkhöz, mint a városházán.

– A Tizenkét dühös ember azon népszerű művek közé tartozik, ami nem a szórakoztatás, a nevetés, a komikum erejével láncolja le a nézők figyelmét, hanem olyan élő társadalmi problémákkal, amelyekkel nap mint nap szembesülünk a való életben – magyarázta a darabválasztást Szikora János.

Az Alba Regia Táncegyesület elnöke, Juhász Zsófia hangsúlyozta, a civil szervezetként működő egyesület számára különösen nagy lehetőséget kínál, hogy előadásuk a bérlet része lehet. Mint mondta, a Táncra Magyar! című egyfelvonásos, Petőfi ihlette táncprodukció ötvözi a költészetet, a prózát, az irodalmat a tánccal és a zenével, s mindezt vizuáltechnikai elemekkel teszi látványosabbá és színházibbá. A táncban és a zenében egyaránt vissza-visszatér a reformkor hangulata, s helyenként a ruházatban is megjelennek az eredeti népviseletek.

Az Ars Regia bérlet előadásait sajtótájékoztató keretében ismertették - Juhász Zsófia, az Alba Regia Táncegyesület elnöke, Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója, Cser-Palkovics András polgármester, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója és Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója

Fotó: Fehér Gábor

Mozart Szöktetés a Szerájból című daljátékát hozza el a közönségnek az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A koncertszerű előadás igazi zenei és színházi csemegének ígérkezik, melyben közreműködnek neves operaénekesek és a Vox Mirabilis Kamarakórus. Vezényel: Dobszay Péter.

– Egy könnyed, vidám, az emberiséget a kezdetek óta foglalkoztató témával, a szerelemmel örvendeztetjük meg a nézőket. Azt gondolom, a téma szórakoztató és garantáltan felhőtlen kikapcsolódást kínál mindenkinek – mondta a daljátékról Ruff Tamás, a zenekar igazgatója, aki kiemelte, az előadás saját bérletes kínálatukban nem szerepel.

A 2020-ban bemutatott Carmen című táncszínházi produkcióval várja a bérleteseket a Székesfehérvári Balett Színház. Az előadásban dramaturgiai eszközként megjelenik a humor, az irónia és a szarkazmus.

– Ez egy nagyon erős dráma, aminek a zenei világa már jól ismert az operából – ez egy adaptáció. Abban hiszek, hogy az élő színház túlmutat a történeten. Ez a darab is ilyen – magyarázta Egerházi Attila színházigazgató, aki arról is beszélt, az előadás egyik nagy erénye, hogy rövid és tömör, nem kell hozzá szendvics és termosz.