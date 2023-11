Mindemellett Márton napja egykor a paraszti év végét jelentette; s a karácsonyt megelőző negyvennapos böjt előtti utolsó ünnepnap részeként egy utolsó lehetőséget kínált a bendő alapos megtöltésére. Ezekre a hagyományokra, valamint Szent Márton személyére és szellemiségére emlékeztetett a szervező Fehérvári Polgárok Egyesülete (egy-egy adag ludaskása és újbor mellett), Lehrner Zsolt alpolgármester, Tornyai Gábor atya, Kneifel György és a Hermann László Zeneiskola tanulói, valamint a Felsővárosi Általános Iskola 5. osztályos diákjai.

– A Fehérvári Polgárok Egyesületének tagjai közösséget építenek. Az önkormányzat egyik feladata pedig az, hogy segítsen a közösségépítésben, ezért is örülünk az évről évre nagy sikerrel megrendezett eseménynek – köszöntötte a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent László termét megtöltő vendégeket Lehrner Zsolt. Amint Palkovics Lajos, a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke, úgy az alpolgármester is hangsúlyozta: mindig egyre többen vesznek részt a finomságokat is kínáló rendezvényen, amely immár a tizenhetedik volt a sorban.