Gyerekek gyűrűjében nyílt meg Bárány T. Rézia festőművész kiállítása a Zentai Úti Általános Iskolában. A Gesztus és Geometria című tárlatot Pék Anna festőművész, az iskola pedagógusa nyitotta meg. Mint fogalmazott, kortárs, élő alkotásokat szeretett volna hozni az iskola falai közé, hogy a diákok találkozhassanak a művészet ezen ágával is.

- Amikor találkozik a szemlélő, a befogadó a művel, szerencsés esetben hat rá. Lehet, hogy az érzelmeire, gondolataira, de lehet, hogy a színek, a formák ragadják meg. De mennyire más élőben látni a festményeket: a méretét, a részleteit, a textúráját, a fényeket, melyek megcsillannak a vastagon felrakott formákon. Ha nem felületesen, hanem figyelmesen szemléljük a műveket, szólnak hozzánk. Megérintik a lelkünket, az értelmünket, s legtöbbször egy közülük kitűnik a számunkra, sokszor megmagyarázhatatlan okok miatt és a kedvencünkké válik. Feltölt bennünket, ha elmerülünk a képek világában, ahogyan egy jó film, zene, történet is teszi. Élőben látni a műveket mindig különleges élmény, ezért is hoztuk el ide ezt a tárlatot – fogalmazott megnyitóbeszédében a pályatárs, aki Bárány Teréziáról is sok mindent mesélt a gyerekeknek: 1973 óta él Fehérváron, festő- és grafikusművész, a Metropolitan Egyetem képalkotás szakán védte meg képzőművész diplomáját 2023-ban. Azaz idén – hívta fel a figyelmet a méltató. A művészettel anno Ballagó Imre szakkörében ismerkedett meg, ám később több művészeti körbe is járt. Képzőművészeti pályára készült, ám szülei nem engedték a kiválasztott, távoli iskolákba. Így élete más irányt vett: közgazdász, adószakértő lett. A kapcsolata azonban nem szakadt meg eközben sem a képzőművészetekkel – noha negyven évig önmaga nem alkotott.

Fordulatot 2007-ben vett élete, amikor képzőművész párja zsűrizésre küldte korábban készült munkáit. Ezek az alkotások sikert arattak, így állíthatott ki komolyabb tárlatokon, biennálékon. Ám ezeken még a 17-18 éves korában készült munkái jelentek meg. Tehetségét egy 2017-es művésztelepen élesztette fel újra, negyven év után. Itt ismerte meg azt az ipari alapanyagot, melyet ma is használ: vegyes technikával készített munkáin két anyag – a bitugél és a bitumen – adják a képek gerincét. Képei tehát csak kis részben festett munkák, többnyire vegyes technikával készített képfelületek, melyekben önkollázsok, saját, papíralapú képek is beépülnek a vászon alapú képekbe.

- A gesztus legtöbb képén jelen van: a gondolatok, érzések érzékeny kifejezésére a gesztusfestészeti technika kiválóan alkalmas. Képein a gesztuselemek között gyakran jelenik meg egy-egy geometrikus elem, rendet teremtve a látszólagos káoszban. Tehát a sok mozgalmas, elgondolkodtató formát időnként megtöri valami: egyenesek, szaggatott vonalak. Ez a kettősség – az organikus és a geometrikus formák jelenléte - adják együtt a képek ritmusát, kompozícióját – mesélt a munkákról Pék Anna.

Bárány T. Rézia számára tehát a 2017-es újrakezdést kiállítások sora követte, ebbe illeszthető a november 16-i tárlatmegnyitó is.

Az alkotó fontos üzenetet hozott a gyerekeknek:

- Az álmok megvalósítását bármikor el vagy újra lehet kezdeni! Egész életemben ragaszkodtam a képzőművészethez, s egyszer csak jött a lehetőség, hogy megmutassam a munkáimat. A diplomát sem késő megszerezni bármikor! S noha nem feltétlenül szükséges a képzőművészethez a diploma, de én azt gondolom, minden szakma hátterében ott kell, hogy legyen olyan elméleti tudás, amely alapot ad – mondta a gyerekeknek az alkotó, aki a diákoktól szép műsort kapott cserébe. Az alkotási folyamatról pedig így mesélt: - A bitument oldott formában, a bitugélt – amely egy folyékony szigetelő anyag – pedig fröcsköléssel, ritkán ecsettel viszem fel a vászonra. Részben az anyagon múlik, részben pedig rajtam, hogy mi keletkezik a vásznon. Az irányított véletlen tehát mindenképpen jelen van a képeimen. Az akril festék nyomai szintén felfedezhetők a felületeken: ezek olyan nyomatok, melyeket hungarocell lemezre kent akril festékkel érek el. Ezekben szintén jelen van a véletlen és az akaratlagos elem.

A kiállítás anyaga január 12-ig, hétköznapokon 12 és 17 óra között tekinthető meg a Zentai út 8. szám alatt.