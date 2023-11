Hétfő este Vakler Lajos volt Bakonyi István beszélgetőtársa a Közéleti és Kulturális Szalon sorozatban a Krisztus Király Plébánia Közösségi Házában. Vakler Lajos Penna Regia-díjas, Prima Primissima-különdíjas újságíró, aki fáradhatatlanul kutatja és igyekszik megőrizni a jövő számára a fehérvári értékeket. Fehérvári beszélgetések című könyvsorozatában több kötete is megjelent, de dokumentumfilmeket is készített. Többek között ezekről is mesélt a hallgatóságnak.