A kiállítás koncepciója nem változott az elmúlt években, így idén is prémium minőségű, időtálló termékekkel találkozhatnak – és persze vásárolhatnak is - a látogatók, melyek mellett ezúttal is ott lesznek az alkotók, akik szívesen mesélnek az általuk készített termékekről és válaszolnak a kérdésekre is.

A Friss Termés Iparművészeti Szalonra idén 32 tervező érkezik. Ebben az évben először jön el Fehérvárcsurgóra Földi Kinga textilművész santung selyem szobraival, Börcsök Anna titkokat rejtő, narratív ékszereivel, amik kiürült cukorkás és italos dobozokból készülnek, valamint Müller Rita hernyóselyem sáljaival. Az érdeklődők találkozhatnak még üveg-, porcelán- és kerámiatervezőkkel, öltözék-, bőr- és lakástextil tervezőkkel, a grafika és az illusztráció területén alkotó művészekkel, de válogathatnak tálak, csempék és különleges fonott tárolóeszközök között, valamint a kortárs ékszertervezők új szépségeit is felpróbálhatják.

A szalon november 17-én pénteken 17 órakor nyílik és aznap egészen 20 óráig várja az érdeklődőket. Szombaton 10-19 óra, vasárnap 10-17 óra között tart nyitva a vásár. Mint minden évben, idén is lesz koncert: november 18-án szombaton 19 órától Szent Erzsébet-napi gyertyafényes koncertet kínálnak a zene és a művészetek szerelmeseinek.