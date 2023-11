A játékmester a rendezvény során különleges utazásra invitálta a közönséget. Kérdéseivel – mint például, hogy "Milyen évszakokat ismerünk?" vagy "Hány nap van egy esztendőben?" – nemcsak a gyerekeket ragadta meg, a felnőtteket is vissza repítette a gyermekkor varázslatos világába.

Az Alba Regia Táncegyüttes táncosai által megjelenített népi elemek és Csoóri Sándor évszakokhoz, népszokásokhoz, családjához és emlékeihez kötődő versei egy különleges ötvözetet alkottak. A táncosok a közönség soraiból léptek a színpadra, így a határ a valóság és a művészet között elmosódott.

A zenei aláfestést a Parapács zenekar biztosította, akiknek dallamai tökéletes harmóniában voltak a versekkel. A debreceni Kispendely Énekegyüttes pedig hozzáadja a népdalok hiteles hangzását, amely még inkább elmélyítette az előadás tradicionális atmoszféráját.

A "Csillagkapu" előadás nem csak egy könyvbemutató volt, hanem egy iskolán kívüli tanóra is, ahol a résztvevők játékos formában ismerkednek meg a magyar nyelvvel, kultúrával, és a hagyományokkal. Az előadás különlegessége abban rejlett, hogy nem csak szórakoztatott, hanem oktatott is, így a gyerekek nem csak emlékekkel, hanem új ismeretekkel is gazdagodtak.