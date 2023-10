A Zene Világnapjához fűződő gondolatokkal vette kezdetét a kétségkívül nagyszabású, hagyományos ünnepség Székesfehérváron, az Alba Regia Sportcsarnokban vasárnap. Mint elhangzott, a világnapot 1975 óta a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin és az az UNESCO Zenei Tanácsának a felhívására ünneplik október 1-jén világszerte.

„A Zenei Világnap alkalmából október 1-jén az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják majd kifejezésre. Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást. Az igazság, ami a világ minden népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon Örülnék, ha spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói. Jó lenne, ha a zenei héten egy-két percet a csendnek szentelnénk mindenütt a világon, a gondolkodásnak, a hallgatásnak és az elmélyedésnek. A zenének a zaj antitézisének kellene lennie… Azt mondanám, hogy az adott időben az egész világon legyen egy pár percnyi csend, mert ez nagyon fontos a zene élvezéséhez. Kérem Önöket, tegyenek meg mindent ezen esemény érdekében, mely nemcsak a zene, hanem a világ számára is fontos!” – hangzott el a Zene Világnapjához kapcsolódó felhívásból egy részlet.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere így köszöntötte a világnapi rendezvény résztvevőit, közönségét:

- A zenével az emberi kapcsolatokat is ünnepli ma a világ. Fehérváron is csodálatos közösségek mutathatják meg a zene sokszínűségét. Ebből is látszik, egy város nem élhet alkotó közösségek nélkül, melyek értéket közvetítenek nekünk, ahogy azok a személyek is, akiknek ma elismeréseket adhatunk át. Nekik is nagyon sokat köszönhet a város - fogalmazott, majd rámutatott a Zene világnapjának egy fotnos felhvására: a csendre, amely a zajjal szemben állva mutatja meg a befelé fordulás, az elmélyülés lehetőségét. Ezt követően a pedagógusoknak köszönte meg a felkészítő munkát.

Az est folyamán a város polgármestere átadta a Fricsay Richárd Zenei Díjat is, melyet Radics Éva, a Ciszterci Szent István Gimnázium ének-zene tanára és karnagya, a MusiColore Énekegyüttes művészeti vezetője vehetett át. A díjazottról többek között elhangzott: gyakorló pedagógusként és karvezetőként évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai zenei nevelés területén. Küldetésének tartja a zene és az éneklés megszerettetését a fiatal korosztállyal, melyhez az iskolai kóruséneklésben lát lehetőséget. Tanári hivatása mellett azonban zenei előadóművészként is aktív. 2014-ben egykori zeneiskolai társaival megalapította a klasszikus és kortárs komoly-, illetve könnyűzenei műveket előadó acapella kamarakórust, a MusiColore Énekegyüttest, melynek művészeti vezetője és énekese.

Radics Éva

Fotó: Simon Erika / ÖKK

A zene fehérvári világnapja igen színes műsorral örvendeztette meg a közönséget idén: az est folyamán fellépett Dobszay Péter vezényletével az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2. é. osztályos tanulói, akiket Kneifelné Laczkó Krisztina és Feke Mariann készített fel. A diákokat Kneifel György Népizenekara kísérte. Ezt követően a város éneklő közösségeiből álló Összkar előadását Kneifel Imre vezényelte és a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium, valamint az Alba Regia Táncegyüttes kísérte. A népzene mellett a jazz műfaja is megjelent a világnapi rendezvényen: az országosan elismert székesfehérvári jazzmuzsikusokból álló formáció, Cserta Balázs Artisjus-, Fonograf- és Hangvilla-díjas előadóművész jazz együttese színesítette a műfaji palettát.

Az idei rendezvényen Karai József halálának 10. évfordulójára is emlékeztek. A számos népszerű kórusmű alkotója, az énekkari hangzás megújítója csaknem fél évszázados alkotói időszakában instrumentális műveket, dalokat, kantátákat egyaránt komponált. Munkásságát Feke Mariann vezetésével, Vasvári Tamás zongora kíséretével az Összkar, majd pedig Kneifel Imre vezényletével a Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskara, a Primavera Kórus és az Alba Regia Vegyeskar idézte meg. Fellépett továbbá Fóris Abigél, a Hermann László Zeneiskola és Szakgimnázium növendéke, illetve Bartókot hozott a világnapra Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Gyermekkara, Leánykara és a Bárdos Gyermekkar. Kocsár Miklós zeneszerző születésének 90. évfordulója alkalmából, munkásságából merített a Felnőttek összkara, akiket Burján Orsolya vezényelt. Bárdos Lajos kórusművei közül a Dana-dana cíművel készült a Hermann Szakgimnázium, a Teleki és a Kodály Gimnázium, akiket ezúttal Mihály György vezényelt.

Balázs Árpád

Fotó: Simon Erika / ÖKK

A város elismert, illetve díjazott kórusai és karnagyai mellett kortárs zeneszerzőt is köszönthettek a rendezvényen: október 1-én ünnepelte 86. születésnapját Balázs Árpád, aki több mint ötven díjat nyert alkotásaival hazai és nemzetközi versenyeken. Ahogy az est során elhangzott: Nemes Nagy Ágnessel közösen írta a Bodzavirág című kórusművét, amely Deák Kristóf Mindenki című Oscar-díjas filmjének főcím-zenéje is egyben. A zeneszerzőt - ahogy az ünnepségen nevezték: "kortárs ikont" - Cser-Palkovics András polgármester és Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezetője köszöntötték az ünnepségen, s természetesen ezt követően elhangzott az ismert dal is, melyet ezúttal szimfonikus zenekarra Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője hangszerelt. Az est zenei műsorának sorát Händel Messiás című oratóriumrészlete zárta, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a felnőtt kórusok előadásában.