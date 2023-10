A Vörösmarty Mihály Könyvtár számos programmal készült Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján. Néhány nappal ezelőtt – ahogy arról portálunkon is olvashattak – a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtárral közös rendezésben kerékpáros zarándoklat Fehérvár belvárosából, amelynek során a túrázók végigjárták a költő által megtett utat 17 településen keresztül. Hétfő este pedig szintén az emlékévhez kapcsolódó program várta az érdeklődőket a Széna téri Tagkönyvtárban. Minden korosztály érdeklődve hallgatta Demeter Zsófia történész, A kétszáz éves ifjú című előadását.

A szakember felidézte, hogyan indult útjára vándorszínészként Petőfi, de természetesen elsősorban arról beszélt, milyen szálak kötötték őt Székesfehérvárhoz. Mint mondta, feltételezhetően négyszer érkezett a városba Petőfi, először 1839-ben, a legtöbb időt azonban 1942-ben töltötte itt. Ekkor november elejétől fogva nagyjából két hónapon át játszott a fehérvári közönségnek, valamint ebben az időszakban írta az Első szerepem és a Disznótorban című költeményeit is. Demeter Zsófia kiemelte, Petőfi ekkor Borostyán néven játszott, és bár kilenc olyan plakát maradt fenn, amelyek az előadásaikat hirdették, feltételezhető, hogy ennél többször is színpadra lépett Székesfehérváron. Az itt töltött hónapokat követően Kecskemétre utazott a társulattal, majd évekkel később Egressy Gábor meghívására ismét Fehérvárra érkezett.

Demeter Zsófia előadásával egyidejűleg A mi Petőfink című kiállítás is megnyílt, amelyet a Széna téri Tagkönyvtár nyitvatartási idejében tekinthetnek meg az érdeklődők.

Fotó: Fehér Gábor / FMH