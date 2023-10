A kiságyat, ami megvan talán százéves is, előbb ajándékozták Jersey Dia művelődésszervezőnek, mint hogy a művelődési házban kezdett dolgozni. Innen jött az ötlet, hogy létrehozza a vértesbolgári játékgyűjteményt. Ennek legújabb darabja egy különleges bölcső, ami pont olyan formájú, mint a háború előtt, a 30-as években használt babakocsik, ám ennek nincsenek kerekei. Ez az értékes darab is azok közé a tárgyak közé került, amelyeket Jersey Dia rendbe tett és lefertőtlenített. Hogy miért? – Ezeket a tárgyakat a művelődési ház aulájában tettem ki, de nem csak kiállítási daraboknak szánom őket. A hozzánk érkező gyerekek kézbe is vehetik bármelyiket, sőt akár játszhatnak is velük – árulta el.

Az aula sarkába került egy régi stelázsi – azaz kamrapolc -, amit a helybeli

Vajon hány évesek lehetnek ezek az ólomkatonák?

Fotó: Jersey Dia

Nagl család egyik tagja készített. A polc gyorsan be is népesült kisautókkal, babákkal, építőkockákkal, játékvárral, könyvekkel, társasjátékkal és más régi – nem feltétlenül antik, de retró – játékokkal. Ha valaki szeretne hozzájárulni a boglári játékgyűjteményhez, a felajánlásokat szívesen fogadják a művelődési házban!