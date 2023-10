A Mathias Corvinus Collegium legutóbbi foglalkozásának a témája a vallás volt. Egészen pontosan az egyházak elleni fellépést, a társadalmi ellenállás megtörését mutatta be, ami a szocialistának nevezett társadalmi modell és a pártállami egyeduralom megvalósítását szolgálta. A környező állampárti rezsimekben az egyházüldözés nem csupán általános elvi és társadalmi program volt, hanem a magyarság megtörésére irányuló politikai program egyik hatásos eszköze is. Az előadás azt mutatta be, milyen szakaszai és eszközei voltak a kereszténység üldözésének a második világháború és a diktatúrák bukása közti időszakban a Kárpát-medencében. A vendégelőadó Arató György, a Nemzeti Emlékezeti Bizottság kutatója volt.