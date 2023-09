Igényes, szép mesekönyv készül azokból az alkotásokból, melyeket a Mesék a Velencei-tóról című meseíró pályázatra vár a szervező Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A történetek leadási határideje jeles alkalomhoz kötött:

- Benedek Elek gyermekkorában szívta magába a mesék szeretetét. Édesapja faluszerte ismert és kedvelt mesemondó volt, de szülőfalujában Kisbaconban sokan akadtak, akik történeteikhez fogékony hallgatóságra leltek a fiatal fiúban. A székelyudvarhelyi kollégium önképzőkörének pályázatán Székely népdalok című pályamunkájával jutalmat nyert. 1882-ben jelent meg Székelyföldi gyűjtés című kötete, első mesekönyve pedig Székely Tündérország címmel látott napvilágot. A millennium idején mesegyűjtemény összeállításával bízták meg, amelybe a maga által gyűjtött mesék is bekerültek. Emellett mesefordítással is foglalkozott. Én Újságom címmel indította útjára a leghosszabb életű magyar gyereklapot, de a Jó Pajtás és a Cimbora is a nevéhez kötődik. Talán nem kell tovább sorolni, hogy miért a nagy mesemondó születésnapja lett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola meseíró pályázatának határideje. A pályázattal több fontos célunk is van – mondta Rodics Eszter, az Alapítvány elnöke.

Fotó: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola

– Egyrészt szeretnénk írásra bíztatni kicsit és nagyot, mert nagyon fontosnak tartjuk anyanyelvünk ápolását és a szép írás bátorítását. A mese lehet az a műfaj, amelyben talán a legtöbben szívesen kipróbálják magukat. Vannak is bíztató jelek, hiszen szép számban érkeznek a pályamunkák. Másrészt szeretnénk a figyelmet gyönyörű térségünkre irányítani: őrizni és ápolni természeti, szellemi és épített örökségét, ennek pedig szép példája lehet egy igényes, szép mesekönyv megjelentetése. Csukás István, másik híres és kedves mesemondónk fogalmazott úgy, hogy a mese mindennek az origója, mert amit ábrázolni tudok, amit el tudok mesélni, azt birtokba is veszem. Őszintén hiszek ebben, és bízom abban, hogy nagyon sokan veszik birtokba a Velencei-tó térségét meséjükön keresztül.

A pályamunkákat bíráló zsűri tagjai - Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Iancu Laura József Attila-díjas író, költő és néprajzkutató, S. Töttő Rita újságíró és Rodics Eszter a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke -, mindannyian ezer szállal kötődnek a Velencei-tó térségéhez, és mindannyian édesanyák is, így talán még könnyebben megy majd a mesék véleményezése.

A meseíró pályázatra korosztályi megkötés nélkül, 2023. szeptember 30-ig várják a tóról és környékéről szóló meséket, történeteket. A mesék szólhatnak a Velencei-tó környékének bármely épített vagy természeti örökségéről, híres személyiségéről vagy fontos hagyományáról, illetve játszódhatnak a Velencei-tó környezetében. A mesék hossza nem haladhatja meg a 18 ezer karaktert, de el kell érnie a 9000-es leütés számot. A pályázatokat a kötelező nyilatkozattal, a név, cím, kor, elérhetőségek feltüntetésével a [email protected] e-mail címre várják.