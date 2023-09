- Az októberi könyvtári napokra szervezzük a kiállítást, amely ugyanakkor közel esik a népmese napjához is és mivel a mi könyvtárunkban sincsenek igazán régi mesekönyvek, arra gondoltunk, több szempontból is érdekesek lehetnek ezek a régi könyvek. Például össze lehetne hasonlítani, mondjuk egy 1930-as években és egy manapság kiadott – ez ugyan nem népmese - Micimackót. A szöveg ugyanaz, de a két könyv illusztrációi egészen mások – mondta el a feol.hu kérdésére Endrédiné Szabó Erika, a bicskei Nagy Károly Városi Könyvtár vezetője, aki megemlítette az idén májusban a Bakos-gyűjtemény két világháború között megjelent könyveiből nyílt kiállítást is, ami iránt nagy volt az érdeklődés. Ez a tapasztalat is hozzájárult a régi mesekönyvekből szervezett bemutató ötletének megszületéséhez.

Az olvasóterembe tervezett kiállításon természetesen kézbe is lehet majd venni a könyveket, sőt, a könyvet kölcsönadó akár fel is olvashatja kedvenc meséjét a kiállítás megnyitóján. A könyvek mellé történeteket is várnak, amelyek egy-egy mesekönyvhöz kapcsolódnak, pl. arról, honnan került elő, vagy kinek volt a kedvence gyerekként.

- A mesekönyvek örök darabok, amelyek olyan örökérvényű igazságokat hordoznak – főleg a népmesék -, amik több generáció számára is ugyanazzal a jelentéssel bírnak, így akár évtizedekig, vagy még tovább mesélhetők – tette hozzá a könyvtárvezető.

A kölcsönadott mesekönyveket nagyjából két hétre kell csak nélkülözniük a felajánlóknak, utána természetesen visszakapják őket. A felajánlásokat szeptember 25-ig várják és függetlenül attól, hogy a felhívásban „bicskeiek mesekönyves kincsestára” szerepel, nagy örömmel veszik, a környékbeli településekről érkező könyveket is. A kiállítás várhatóan október elején nyílik meg. További, részletes információkkal a könyvtár 22/565-115-ös telefonszámán szolgálnak.