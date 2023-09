Egy csavaros történet tele váratlan fordulatokkal. Senki sem az, akinek látszik - mondja a mondás, és ez itt tényleg így is van! Keresztbe-kasul futnak a szálak a kis vidéki fogadóban, ahol a szerelmi háromszögek és a csipkelődő humor garantáltan mindenkit a székhez szögeznek. A közönségnek szóló játék és interaktív élmény se marad el, mivel az előadás egyedisége abban rejlik, hogy a művészek nem csak a színpadon, hanem közvetlenül a nézők között is komédiáznak, így lehetséges, hogy ön is részese lehet a játéknak.

A darab során minden kiderül és közben az operett világának legnagyobb slágerei is felcsendülnek: Ma Önről álmodtam megint…, A jányok a jányok…, Te rongyos élet…, Szép város Kolozsvár…

Jegyeket online a www.ertekmentok.hu/esemenyek weboldalon vagy korlátozott számban a Tourinform irodában lehet megvásárolni. A szervezők a befolyt összegből kulturális és régészeti fejlesztéseket támogatnak.

Szeretettel várnak mindenkit szeptember 9-én, 20:00 órakor a Gorsium Régészeti Park Hadrianus színpadhoz.