A pulton pogácsa, üdítő, az asztalon egyforma könyvek és egy toll, a széksorokban izgatott látogatók, a nézőkkel szemben Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Szinte valamennyi felsorolt a főszereplőre, vagyis a L. Simon Lászlóra várt. A megőrzés kultúrája című esszékötetet szeptember 19-én mutatták be a közönségnek, a Zsolt utcai épület nagytermében.

A szerző érkezését, és egy elszabadult telefon navigációs utasításait követően Zemlényi Katica házigazda a Közéleti és Kulturális Szalon 8. évadjának keretében köszöntötte a megjelenteket, különös tekintettel a könyv szerzőjét, akit úgy mutatott be, hogy L. Simon László, a főigazgató, az író és a borász.

-Egy esszékötet az nem olyan, hogy az ember nekiáll, majd a fejében lévő történetet kibontja és elejétől a végéig megírja a művét. Ez egy olyan gyűjteményes keret, amibe az egymástól időben is eltérő, különböző szituációkban születő írásokat rakja össze az ember. Én is úgy írok, hogy mindig van valami, ami egy-egy írást szül, valamilyen téma, ami foglalkoztat, vagy éppen egy felkérés, egy szerkesztőségi vita, ami arra inspirál, hogy megírjam a gondolataimat és ezeket esszé formájában teszem, és törekszem arra, hogy ezek szépirodalmi igénnyel megírt esszék legyenek. Amikor egy kötetnyi összeáll, akkor azokat valamilyen rend szerint, sohasem kronologikus, hanem inkább tematikus rend szerint kötetbe rendezem. Nagyjából kétévente jön össze egy könyvre való és látható, hogy a gondolkodásom, az érdeklődésem a politika világától egyet oldalra lépett. Kevésbé foglalkoztat a mindennapi politikai küzdelem, ezért az esszék inkább személyesek, és irodalmiak, illetve a jelenlegi munkámból következően a közgyűjtemény intézményrendszer helyzetére reflektálóak. De ebben az értelemben próbálnak időtállóak is lenni és reményeink szerint, ha majd valaki évtizedek múltán a kezébe veszi ezt a könyvet, akkor olyan muníciót kap a mai intézményrendszer helyzetéről, mint amilyen muníciót kapunk mi Klebelsberg Kunó könyveit forgatva, a két világháború közötti Magyarország kulturális politikájáról, mondta L. Simon László

Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke egy L. Simon László költeménnyel indította el a kötetről szóló beszélgetést, méghozzá egy olyan művel, melyben kiemelt szerep jut annak a Wathay Ferencnek, akinek éppen azon a napon, szeptember 19-én helyeztek el koszorúkat szobrának talapzatára, emlékezve dicső hőstetteire és szolgálatára a haza, a város és a kereszt védelmében.

Aztán az elnök és a szerző leültek egymással szemben és a közönséget is bevonva átvették az esszékötet egyes írásait, illetve azok születésének körülményeit, okait.