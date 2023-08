Majd szembesítette a közönséget olyan konkrét számadatokkal, mint például, hogy a valamikori 200-ról 50 ezer hektárra csökkent a szőlőültetvények nagysága Magyarországon vagy hogy a világ borfogyasztása nem jó irányt mutat: 10 százalékos túltermelés figyelhető ugyanis meg. - Nekem tehát most nem jót és szépet kell csinálnom, hanem azt kell elérni, hogy a magyar borok értékesítésre kerüljenek, a lehető legmagasabb áron. Ezt kell optimalizálni.

A stratégiai irányok kapcsán megfogalmazódott az egészség trendek figyelembevétele, illetve a kevésbé telített piacok feltérképezése is. A konkrét akciótervről is kaptak ízelítőt a résztvevők: e szerint szükség lehet többek között új kategóriák bevezetésére a magyar piacon. Elhangzott: idősödik a borfogyasztók köre, ezért a fiatalokat kiemelt célcsoportként kell kezelni. Ez azonban nem csak a fogyasztókra, de a termelőkre is igaz, amely alapvetően szükséges a hosszútávú gondolkodásához. Az első erre vonatkozó kampány a Buborékok nyara nevet kapta, célja pedig nem más, mint a nyári időszakban a pezsgő, a bor, valamint a pezsgőalapú koktélok és a fröccs előtérbe helyezése. A fiatalok gondolkodásának megértése tehát - fogalmazott előadásában Rókusfalvy Pál -, alapvetően fontos cél. Példaként említette, hogy a felmérések, tapasztalatok szerint körükben egyre elterjedtebb a non-alkoholos kikapcsolódási formák választása, nem véletlen hát, hogy nemrégiben megjelent az alkoholmentes pezsgő az egyik legnagyobb magyar pezsgőgyár palettáján. A stratégia generációs üzeneteinek kialakításában a boomer nemzedék segített - mutatott rá a kormánybiztos, elárulva, hogy elképzeléseik szerint a most kialakított stratégia 2024. december 31-ig, tehát a következő másfél év programját jelenti. Mint mondta, szeptember közepén újabb nagy marketingbejelentések várhatók, melyek mentén elkezdődik a magyar borok értékesítése külföldön, belföldön egyaránt.