Amint azt a bő egyhetes Királyi Napok hűséges követői, a néptánc kedvelői megszokhatták: a Táncház és az Alba Regia Táncegyesület ilyenkor saját, pár napos eseménysorral is készül, amely most a Királyi Napok Folkfesztivál nevet kapta. Ezen belül és a Táncházban is elsőként egy gyermek-, illetve családi program kínálkozott a nagyérdeműnek.

Vasárnap délelőtt a KL Színház és a Magamura Alkotóműhely Jancsi és Juliska édes álma címmel mutatott be egy, a mesevilágot a mai valósággal keverő marionettjátékot. A felnőtteknek is szórakoztató történetben ezúttal az ismert Grimm mese szereplői hétköznapi gyerekek, akiknek lustasága mellett csak a falánksága nagyobb. Míg édesanyjuk szinte belerokkan a házimunkába, ők csak szórakoznak és álmodoznak vagy éppen unatkoznak (Jancsi űrhajósként jelenik meg, Juliska semmittevésről és folyamatos édességevésről ábrándozik), az édesapa pedig állandóan szerel valamit. Egészen addig így megy ez, amíg az édesanya meg nem elégeli a dolgot és ki nem fakad, Jancsi és Juliska pedig maguk mennek el otthonról – álmukban kerülnek aztán az erdőbe és a Mézeskalács házikóhoz, ahol találkoznak a rendkívül gonosz és itt valóban kifejezően csúnyán megjelenített boszorkánnyal…

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A mese vége természetesen jó: a két gyerek felismeri, hogy nem csak piszkálni lehet egymást, és az önzés helyett sokkal jobb megosztani a másikkal, amink van. Ráadásul a házimunka is könnyebb, ha együtt végzik el, aminek a szülők természetesen csak örülnek…

Az ízlésesen megformált bábokkal, a szép díszletekkel, zenével és jó humorral előadott történet nem csupán tanulságos, de valóban élvezetes is volt.