- Vértesboglárnak is létezik saját receptgyűjteménye, ha nem is önálló kiadványként. A jellegzetes helyi sváb fogásokat tehát már összegyűjtötték. Én azonban most nem ezt szeretném még egyszer megtenni, hanem kifejezetten azokat a régi, akár 80-100 éves kis füzetecskéket, családi receptgyűjteményeket keresem, amelyeket még kézzel írtak és generációról generációra adtak tovább – mondta Jersey Dia, az ötlet gazdája, aki nem régen fogott hozzá a gyűjtéshez és pár darab már eljutott hozzá. Többek között előkerült a néhány éve elhunyt, Bogláron sokak által tisztelt és szeretett Nagl Róza néni egyik saját kézzel legjegyzett receptje. – Van már olyan gyűjteményem is, ami több mint 100 éves, egyes lapjai már csak nehezen olvashatók és olyan is akad, amit svábul írtak – árulta el a művelődésszervező.

A családi ereklyéktől nem örökre, csak néhány napra kell megválni, amíg Jersey Dia beszkenneli, hogy aztán egy bárki által lapozható, kereshető és letölthető adatbázist hozzon létre belőlük. A digitalizált gyűjtemény egyik értéke, hogy a recepteket nem szerkesztett, hanem változatlan formában őrzi meg. A keresési lehetőségnek köszönhetően viszont az érdeklődő pl. meg tudja majd nézni, hogy egy adott ételt hogyan készítettek el a különböző családokban. A receptgyűjteményben az ötletgazda szeretné feltűntetni annak a családnak a nevét is, akiktől a receptek származnak, sőt, ha a gyűjteményhez, vagy egy ételhez történet is tartozik, azt is lejegyezi majd.

Aki szívesen megosztaná vértesboglári családja gasztronómiai értékeit, keresse Jersey Diát a művelődési házban, nyitvatartási időben!